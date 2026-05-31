Пожарът в базата за отпадъци край Стара Загора е напълно овладян и загасен

Пожарът в базата за отпадъци край Стара Загора, който предизвика тревога в града вчера, вече е напълно загасен.

Огънят обхвана пресовани бали с пласмаси и други органични материали, което максимално затрудни работата на огнеборците. Заради силните пориви на вятъра и слабото налягане на водата в района се наложи спешно подвозване с водоноски и направа на просеки с тежка техника.

Целта беше да се спре разпространението на пламъците и стихията да не излезе извън съоражението. Опасност за хората няма, като и мяма замърсяване на въздуха над нормата, това отчита станцията на екомимистераъвото в района.