Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да играем по най-добрия начин

от БНТ , Репортер: Цветелина Абрашева
Чете се за: 01:22 мин.
Ансамбълът на България по художествена гимнастика коментира представянето си на европейското първенство.

Ансамбълът на България по художествена гимнастика (София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова) се обедини около мнението, че трябва да изчисти грешките и да покаже на какво е способен.

България спечели златния медал в отборната надпревара.

"Благодарим на целия екип, защото този медал е заслужен от целия национален отбор. В индивидуалното изпълниха 8 от 8 съчетания без грешка и ни издърпаха. Радваме се, че не ги подведохме и да изостанем в класирането", сподели капитанът на ансамбъла София Иванова.

Ансамбълът допусна грешка в смесеното съчетание и остана на 6-о място в многобоя.

"Нямаме обяснение за грешката, бяхме изключително подготвени. Грешката не ни е за първи път", допълни тя.

В неделя предстоят финалите на отделните уреди, а ансамбълът ще участва във финала на топки.

"Надяваме се на безгрешна игра", добави Магдалина Миневска.

"Тази година всичко в съчетанията много ни харесва. Както музиката, така и хореографията. Просто трябва да ги покажем по най-добрия начин", завърши Рая Божилова.

Вижте цялото интервю във видеото.

