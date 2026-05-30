В Благоевград беше разбита схема за пласиране и търговия на дребно с дрога, която се е управлявала от затвора

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В Благоевград днес беше разбита схема за пласиране и търговия на дребно с дрога, която се е управлявала от затвора.

Мащабна операция срещу организирана престъпна група за трафик и разпространение на наркотици се провежда под ръководството на Окръжна прокуратура Благоевград.

Схемата е действала изключително организирано през цялото време. А нейният ръководител е контролирал дейността от затвора, където излежава присъда за друго престъпление. Служители на ГДПОБ откриха пакет с хероин на ГП Кулата, а от няколко адреса са иззети вещи и доказателства, свързани по с престъпната група. Темата за разпространението на наркотици е особено болезнена в момента в Благоевград след трагедията отпреди няколко дни, при която младо момиче загуби живота си, а момче беше тежко раненоДнес с пост в социалните мрежи майката на момчето, което си тръгва от апартамента, а после отново се връща се обърна към родителите на почерненото семейство и към обществото. Случай, който постави отново въпросите как наркотиците достигат до младите хора и кой стой зад тяхното разпространение.

При проверка на граничния пункт „Кулата“ служители на ГДБОП откриват в лек автомобил половинкилограмов пакет с кафяво прахообразно вещество. Полевият тест отчита наличие на хероин. Групата е следена от няколко месеца. Събирани са свидетелски показания, анализирани са и данни от мобилни оператори. Според разследващите това е класически случай на престъпна група, която след това търси за разпространението на дрогата дилъри от по-ниски нива. Обикновено млади хора на възраст между 20 и 25 години, на които им се предлагат високи суми пари за препродажба. Днес младежи разказаха как функционират тези канали:

Никола Атанасов: "Имам приятели, познати, които предлагат и употребяват. Няма абсолютно никакъв контрол, полицията си затваря очите, ако така мога да кажа."

Лидия Каратанчева: "Намират дилъри от които те се снабдяват и след това препродават на други, още по-малки и за съжаление е много, много лесно да се снабдят с такива неща."

Експертите твърдят, че се търсят предимно уязвими млади хора в затруднени положение, които са склонни да поемат риска, без да осъзнават последствията. Психологът Десислава Безинска работи с младежи, превърнали се в дилъри на дребно.

д-р Десислава Безинска, психолог: "Имахме подобен случай. Беше потърсил познати, приятели, които да му помогнат да пренесе нещо от точка А до точка Б, което по негови думи, разбира се, най-вероятно е било наркотик. При него са му били обещали нещо от сорта на 500 евро."

Контактите стават онлайн, в затворени групи, разказват младежите.

Никола Атанасов: "Познат те вкарва, изкарва, и ти предлага. Предполагам, че има и специализирани приложения, да не може да се гледа от повечето хора."

По този начин и младежите от злополучния купон в Благоевград са купили ЛСД. Днес майката на единия от тях – момчето, което по данни на полицията си тръгва преди инцидента, сподели във Фейсбук, че тя и съпругът й поемат моралната отговорност за случилото се. Казва, че двамата са виновни, че не забелязали промяната и са се доверили прекалено много на сина си. Тя изразява съболезнования към семейството на загиналото момиче и призовава родителите да разговарят с децата си.

