Хегсет призова азиатските съюзници на САЩ да увеличат разходите за отбрана

Американският министър на отбраната призова азиатските партньори на Съединените щати да повишат разходите си за отбрана, за да противостоят на нарастващата военна сила на Китай и да предотвратят доминацията на Пекин в азиатско-тихоокеанския регион. Пийт Хегсет направи коментарите в реч на най-важната конференция за сигурността в Азия - "Диалогът Шангри-Ла" в Сингапур. За разлика от миналата година, той демонстрира по-умерен тон към Китай като похвали отношенията на Вашингтон с Пекин като "по-добри от години". Но отправи остро предупреждение към партньорите на САЩ от Европа и НАТО да намалят зависимостта си от Вашингтон като поемат по-голяма част от разходите си за отбрана.

"Основателна" - така американският министър на отбраната окачестви тревогата в Тихоокеанския регион относно безпрецедентното нарастване на военната мощ на Китай и разширяването на военните му дейности в региона и извън него.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Тихоокеански регион, доминиран, от който и да било хегемон, би нарушил регионалния баланс на силите и би подкопал равновесието, което всички се стремим да запазим."

Но за разлика от речта си миналата година, когато заплаши, че Вашингтон се подготвя да отговори на заплахата, особено що се отнася до Тайван, този път Хегсет наблегна на ролята на държавите в региона за противодействие на китайската доминация и ги призова да увеличат разходите си за отбрана до 3.5 процента от брутния вътрешен продукт. Попитан за очакваното от Тайван одобрение на продажби на оръжие на стойност до 14 милиарда долара, Хегсет сигнализира, че позицията на Вашингтон е непроменена след визитата на Доналд Тръмп в Пекин и решението е в ръцете на президента. Намалените разходи за отбрана на европейските партньори на Съединените щати в НАТО обаче накараха Хегсет да изостри тона.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на Съединените щати: "Европейските столици отвориха широко границите си и орязаха военните си сили. Може да имате колкото правила искате – и правилата са чудесно нещо – но ако не можете да ги подкрепите с твърда сила, те не струват дори хартията, на която са написани. Европа и НАТО трябва да вземат някои важни решения. Повече по този въпрос – скоро."

Хегсет обеща "очевидни ползи" като ускорени продажби на оръжие, сътрудничество в индустриалната сфера и разширен обмен на разузнавателна информация за държавите, които увеличат разходите си. Но на онези, които смятат, че могат да продължат да се възползват безплатно от щедростта на американските данъкоплатци, каза "Чуйте ни добре: тези дни приключиха". Съюзниците, които отказват да поемат своя дял от отговорността за нашата обща отбрана, ще се сблъскат с коренна промяна в начина, по който работим заедно". Според "Фокс Нюз", Пентагонът планира да намали наполовина американските военни способности на разположение на НАТО.