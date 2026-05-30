Майка и син остават в болница след удара с дрон в Румъния

Дронът, който се разби в жилищна сграда в румънския град Галац по време на атака срещу съседна Украйна, е бил руски, заяви говорителят на НАТО Мартин О‘Донъл.

НАТО ще направи оценка как да укрепи отбраната на Румъния и на Алианса от заплахи от дронове. В публикация в Екс постоянният представител на Съединените щати в НАТО също осъди "безразсъдното нахлуване" и обеща, че Вашингтон "ще защитава всеки сантиметър от територията на НАТО".



Румънското здравно министерство съобщи, че двамата пострадали - 53-годишна жена и 14-годишният ѝ син - са в стабилно състояние и остават на лечение. Жената е с изгаряния по краката и рана от стъкло, а момчето е с изгаряния на предмишниците.