Черешова задушница: Отдаваме почит на починалите си близки

Днес е Черешова задушница. Втората голяма задушница от началото на годината. Ден, в който отдаваме почит на починалите си близки.



Тя се отбелязва ден преди големия християнски празник Петдесетница. Православната църква извършва специално богослужение в памет на покойниците.

Според традицията се раздава милостиня под формата на храна - за Бог да прости - и се молим за прошка на греховете и упокоение на душите на починалите.

В големите градове на страната се предвижда допълнителен транспорт до гробищните паркове, за могат всички да отдадат и да почетат своите починали близки.