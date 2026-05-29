В сезона на отпуските: Как да се предпазим от домови кражби?

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 02:12 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
С началото на летния сезон и отпуските се повишава рискът от домови кражби. Как крадците набелязват жилищата и какви са съветите на експертите за защита на дома?

Отключена входна врата. Следва кражба на пари и бижута. Действието се развива миналата лято по обяд в дома на Бонка. Камерата на съседите заснема извършителя. След инцидента обраната жена поставя камера и на своята къща.

Бонка Желева: „Сумата беше малка, не беше фрапираща, но вече не се оставя там, където имаше навик баща ми да оставя. Камерата гледа двора, гледа входа, кой влиза, кой излиза. Камерата има сензори за движение, може да издава и заповеди, когато засече движение на двора.“

За да предпазите дома си от крадци, полицията препоръчва:

Главен инспектор Росен Белишки - Главна дирекция "Национална полиция": „Здрава метална врата, сериозни заключващи механизми, които да не могат да се отключват с шперцове, защита на дограмата, балконските врати - с райбери, с антивлзомен обков, ако се държат по-големи парични суми - трябва да се вземат мерки - видеонаблюдение, метални сейфове.“

Особено важна е ключалката.

Андрей Сапунджиев - председател на Национален съюз на ключарите в България: „Ниският клас на сигурност ключалки са тези, които създават предпоставки за извършване на домовата кражба. Много рискови и лесно се отключват ямковите патрони, патрони с дупчици, обикновените секретни са рискови. Високият клас, които се водят hight security - те са с високо ниво на сигурност, със защити антивзлом и отключване и осигуряват сигурност.“

Крадците обикновено наблюдават набелязания обект с дни, предупреждават от полицията и отчитат, че разкриваемостта на домовите кражби се е увеличила.


