НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
След трагедията в Благоевград: Осъзнават ли младите рисковете от наркотиците?

Ние сме длъжници на нашите деца, заяви началникът на клиниката по спешна токсикология към ВМА

Държавната агенция за закрила на детето организира среща-дискусия с ученици, посветена на опасностите от модерните наркотици и зависимостите сред подрастващите. По време на инициативата медици от ВМА разговаряха с младежи за рисковете от синтетичните вещества, които все по-често водят до тежки състояния.

Трагичният случай от Благоевград отново постави въпроса доколко младите осъзнават какъв е рискът от употребата на наркотични вещества. Събитието е било с цел по достъпен и разбираем начин те да бъдат информирани как наркотиците влияят върху организма им.

Доцент Людмила Нейкова, началник на Клиниката по спешна токсикология към ВМА: „ Ние сме длъжници на нашите деца, както и на нашето общество. Децата имаха възможност от първо лице да получат обективна информация за определени ситуации, при които техни връстници или малко по-големи са попадали след въздействие на различни наркотични вещества.“

По отношение на случая в Благоевград със загиналото 16-годишно момиче, доцент Нейкова коментира:

Доцент Людмила Нейкова, началник на Клиниката по спешна токсикология към ВМА: „ЛСД-то не е от най-популярните наркотици и води до много силно психологическо въздействие. То е краткотрайно, но може да бъде и животозастрашаващо – както за самия индивид, така и да настъпят реакции, които да са опасни за околните. Психологическите промени, които настъпват дори и за кратък период от време, могат да бъдат много опасни и дори фатални.“

