След трагедията в Благоевград: Осъзнават ли младите рисковете от наркотиците?

Държавната агенция за закрила на детето организира среща-дискусия с ученици, посветена на опасностите от модерните наркотици и зависимостите сред подрастващите. По време на инициативата медици от ВМА разговаряха с младежи за рисковете от синтетичните вещества, които все по-често водят до тежки състояния.

Трагичният случай от Благоевград отново постави въпроса доколко младите осъзнават какъв е рискът от употребата на наркотични вещества. Събитието е било с цел по достъпен и разбираем начин те да бъдат информирани как наркотиците влияят върху организма им.

Доцент Людмила Нейкова, началник на Клиниката по спешна токсикология към ВМА: „ Ние сме длъжници на нашите деца, както и на нашето общество. Децата имаха възможност от първо лице да получат обективна информация за определени ситуации, при които техни връстници или малко по-големи са попадали след въздействие на различни наркотични вещества.“

По отношение на случая в Благоевград със загиналото 16-годишно момиче, доцент Нейкова коментира: