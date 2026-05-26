Психолози започнаха работа с деца, родители и учители след трагедията със загиналото момиче в Благоевград

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за 20-годишния студент от Благоевград, обвинен в умишлено убийство на момиче от града. Тялото ѝ беше открито пред блок в квартал „Струмско“, а след падане от петия етаж за живота си продължава да се бори и момче, което също е било в същия апартамент.

По случая работят и образователните институции, като в две училища е започната подкрепа с психолози за съучениците на пострадалите.

Ивайло Златанов – началник на РУО-Благоевград: „Още от вчера и предишния ден сме в контакт с директорите на двете учебни заведения, както и с екипите от учители, които преподават в двете учебни заведения. Дълг и ангажимент на образователните институции е да окажем психологическа подкрепа на учениците“.

Той подчерта и ролята на възпитателната работа в кризисни ситуации:

„Темите, които са отработвани в образователната система, са свързани с възпитанието в посока на човешки ценности и добродетели на нашите деца, както и с изграждането на отговорно поведение и уважение в обществото.“

По думите му психолози вече работят с учениците и се провеждат срещи с родители и преподаватели с цел овладяване на напрежението.

„До момента не е имало някаква индикация, която да провокира намеса на учител, директор по отношение на свеждане на информация към органите на реда. Учениците са посещавали редовно учебните занятия“, допълни той.

Работата с психолози в засегнатите училища ще продължи в зависимост от необходимостта, докато институциите и разследващите органи продължават изясняването на всички обстоятелства около случая.

