Момиче е намерено мъртво пред блок в квартал "Струмско" в Благоевград

Момиче е намерено мъртво пред блок в благоевградския квартал "Струмско". Сигнал е подаден малко след полунощ.

От полицията в Благоевград съобщиха, че около 00:03 часа тази нощ е получен сигнал, че пред жилищен блок в ж.к. "Струмско" лежи момиче в безпомощно състояние. От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че момичето, което е непълнолетно, е починало.

При извършен оглед на мястото, от другата страна на жилищната сграда полицаите открили да лежи непълнолетен младеж, който е транспортиран в болница в София с опасност за живота. Задържани са двама младежи, чиято съпричастност се установява, като единият от тях бил в апартамент в блока във видимо неадекватно състояние, а другият е установен на друго място в града.

По първоначална информация младежите са употребили наркотично вещество. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на Окръжната прокуратура.