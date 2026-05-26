Даниел Вълчев с коментар за предстоящите президентски избори

Чете се за: 01:12 мин.
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Политици никога не са контролирали съдебната власт. Това заяви в "Денят започва" проф. Даниел Вълчев. Според него сегашният състав на Висшия съдебен съвет е претоварен с властови функции и трябва да се разтовари. Той беше лаконичен относно това дали ще се включи в надпреварата за президентските избори. Той коментира и предстоящите президентски избори като не отрече, че би се кандидатирал за държавен глава, но и не потвърди.


- Обмисляте ли да седнете в стола на президента, да се впуснете в тази битка?

Даниел Вълчев: „Напоследък се чувствам малко преди да тръгна на училище. Баба ми твърдеше, че всички деца са решили какви искат да станат като пораснат и само аз не съм решил. Истината е, че децата бяха решили под въздействие на своите родители, но никое не стана това, което твърдеше, че иска да стане. Нека сме по-предпазливи в приказките. Септември месец ще решим всичките кой какво ще прави."

