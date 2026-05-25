Стратегическото партньорство между България и САЩ обсъдиха Бойко Борисов и Артър Милик от Бюрото за европейски въпроси на Държавния департамент

Стратегическото партньорство между България и САЩ обсъдиха председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и Артър Милик, ръководещ Бюрото за европейски и евразийски въпроси към Държавния департамент на САЩ, съобщиха от пресцентъра на партията.

По време на разговора в София бяха обсъдени още двустранните отношения между България и САЩ, въпроси от сферата на отбраната, енергийната свързаност и стратегическите инфраструктурни проекти, които имат значение както за България, така и за устойчивостта на цяла Югоизточна Европа. Сигурността в региона на Близкия Изток и Югоизточна Европа също бяха сред разискваните теми.

От пресцентъра на формацията посочват още, че Бойко Борисов е подчертал, че "както винаги, ГЕРБ остава предвидим и последователен партньор на САЩ по всички ключови приоритети, които укрепват евроатлантическата ориентация на България и гарантират дългосрочна сигурност и икономическа стабилност на страната ни". Председателят на ГЕРБ беше категоричен, че партията ще продължи да полага всички усилия в тази посока в българския парламент, добавят от пресцентъра на ГЕРБ.