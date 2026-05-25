Севлиево още без вода след наводненията, бедственото положение остава

Бедственото положение в Севлиево остава в сила след опустошителните наводнения. Основният проблем е, че хората в града и още шест села все още са без вода. Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода след пороя, се очаква да бъде възстановено най-късно утре. Пострадалите от наводненията в Северна България могат да получат три вида помощи, като общият им максимален размер е близо 4000 евро.

Хората в Севлиево все още не могат да преживеят ужаса от потопа.

Амиде Селимска: „Пожарникарите дойдоха и помогнаха на съпруга ми и детето. Тя е на 6 години. Прескачаха огради, рязаха мрежи, махаха врати, за да могат хората да излязат на безопасно място... Само за половин час водата стигна около метър и половина. Останах сама с едно малко кученце и се качих нависоко.“

„Тук виновни няма. Това е природата – падна много дъжд и няма как да има виновни.“

Причините за наводнението тепърва ще се изясняват. За местните обаче най-важно е да бъде възстановен авариралият водопровод, оставил Севлиево и още 6 села без вода вече трети ден. На място, за да проверят ситуацията пристигнаха трима министри.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие: "Намерихме тръбата, беше доставена на обекта. Както виждате, вече е монтирана, всичко върви по график. Надяваме се до края на деня или началото на утрешния ден да има вода. Причината очевидно е природна. Ако има и други причини, ще бъдат констатирани и установени, но основната причина е природна.“

110 семейства са били посетени от социалните служби само в града, а 95 от тях са получили и заявления за отпускане на еднократна помощ. Тя е в размер на 1171 евро.



През агенцията за социално подпомагане засегнатите могат да кандидатстват за допълнителни 1500 евро, а имат право и на до 1300 за подмяна на електроуредите през фонд "Социална закрила".

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Максималният размер на допустимата помощ, която хората могат да получат от Министерството на труда и социалната политика, е близо 4000 евро. Средствата могат да достигнат изключително бързо до хората – в момента, в който документите за получаването ѝ са одобрени“

Земеделските стопани, понесли щети вследствие на пороя, също ще бъдат компенсирани. По предварителни данни около 3000 декара земеделски площи са пострадали от бедствието.

Пламен Абровски, министър на земеделието: "Имаме 10-дневен срок, в който от момента на подаване на заявлението общинските служби ще огледат терените, ще ги подадат и ще ни насочат информацията към нас за плащане”

Институциите остават в готовност за реакция при ново влошаване на обстановката.