Задържаха 20-годишен за смъртта на момичето, паднало от блок в Благоевград

Прокуратурата води разследване по случая със смъртта на момичето, което загина след падане от петия етаж на блок в Благоевград. С прокурорско разпореждане за 72 часа е задържан мъж на 20 години, от Благоевград.

Повдигнато му е обвинение за умишлено убийство.

От държавното обвинение допълват, че са разпитани свидетели, направени са огледи на мястото на инцидента. Назначени експертизи ще доизясняват обстоятелствата около трагедията.

В следващите дни предстои да бъде поискан и постоянен арест за младия мъж.