Над 100 са пострадалите домакинства във Велико Търново и населените места от голямото наводнение

Над 100 са пострадалите домакинства във Велико Търново и населените места след голямото наводнение, предстои финансово подпомагане от държавата, съобщи в официалната си фейсбук страница кметът на общината Даниел Панов.

Той се е срещнал със заместник-министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска, която го е уверила, че ще се действа максимално бързо за навременна помощ.

Той посочва и че селата Присово и Пчелище са сред най-засегнатите от огромния порой в петък вечерта и над 120 литра на квадратен метър, излезли от Пчелище през Килифаревския район и до Дряново.