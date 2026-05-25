ПОТОП В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Над 100 са пострадалите домакинства във Велико Търново и населените места от голямото наводнение

Селата Присово и Пчелище са сред най-засегнатите от огромния порой в петък вечерта

Над 100 са пострадалите домакинства във Велико Търново и населените места след голямото наводнение, предстои финансово подпомагане от държавата, съобщи в официалната си фейсбук страница кметът на общината Даниел Панов.

Той се е срещнал със заместник-министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска, която го е уверила, че ще се действа максимално бързо за навременна помощ.

Той посочва и че селата Присово и Пчелище са сред най-засегнатите от огромния порой в петък вечерта и над 120 литра на квадратен метър, излезли от Пчелище през Килифаревския район и до Дряново.

"Огромната вода превърна малките дерета в 3 и повече метрови реки, отнесли по пътя си улици, детски площадки, наводнили читалищата в двете села, пенсионерски клубове, жилищни имоти и дворове.
Щетите вече са описани, важно е Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерски съвет да бъде свикана максимално бързо, за да започнем незабавно възстановяване на цялата увредена инфраструктура.Още веднъж благодаря и на доброволците, които помагат за разчистването", пише той във фейсбук.

В очакване на споразумение между САЩ и Иран: Спад в цените на петрола
