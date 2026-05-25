БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бум на кърлежите: 107 ухапани за няколко дни в Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нашествие на кърлежи в Русе. 107 души, сред които и деца, са потърсили медицинска помощ след ухапване само за 20 дни в една от болниците в града. Най-опасните зони остават междублоковите пространства, парковете и районите около детските площадки, където тревните площи все още не са окосени.

Денка Добрева е майка на три деца. Не им разрешава да играят пред блока, тъй като тревата около него вече е по-висока от паркиралите автомобили. Именно там, при последното им излизане, кърлежи нахапали 9-годишния ѝ син.

Денка Добрева, майка: „Вечер преди баня се проверява цялото тяло. Има кърлежи и в спешното. Няма как аз да го извадя, защото се притеснявам. И спряхме да ходим по детските площадки, за да се предпазим.“

Лекарите предупреждават – ухапването от кърлеж не бива да се подценява.

д-р Пламен Жеков – медицински директор на УМБАЛ „Медика“: „Кърлежите в природата се хранят с кръв – бозайници, птици, влечуги. Тези животни могат да бъдат преносители или резервоар на определени бактерии или вируси, като в България най-често е лаймската болест, също така марсилската треска. Ако се появят симптоми като температура, болки в мускулите, отпадналост, обрив, да се потърси медицинска помощ.“

Това се наложило и на семейството на Руслана преди дни.

Руслана Хубенова, майка: „Вечерта видяхме кърлежа, но това беше точно при почистване на тази градинка. Отидохме при нашето джипи и той махна кърлежа.“

Фирмата, ангажирана с пръскането срещу кърлежи в града, е започнала да третира наземно площите с препарати още през април. Оттам обаче уточняват, че се обработват само окосените зони. В останалите рискът остава, въпреки че и тази седмица се коси по график, включително и в крайните квартали.

д-р Пламен Жеков: „Високата влажност, свързана с повечето дъждове, избуяването на растителността създават идеални условия за размножаване и е причина за бум на ухапванията от кърлежи.“

Затова медицинските специалисти препоръчват да се използват репеленти не само за кожата на тялото, но и такива, които са предназначени за импрегниране на дрехите.

#УМБАЛ „Медика“ #Русе #кърлежи

Последвайте ни

ТОП 24

След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
1
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
2
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
3
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
4
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ
5
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете...
Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж
6
Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
3
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
4
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
5
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
6
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...

Още от: Регионални

В Бургас откриват "Алея на човечността"
В Бургас откриват "Алея на човечността"
Ден на траур в Благоевград след трагедия с деца, паднали от петия етаж Ден на траур в Благоевград след трагедия с деца, паднали от петия етаж
Чете се за: 02:15 мин.
Съсипан стадион и нужда от доброволци в Дряново Съсипан стадион и нужда от доброволци в Дряново
Чете се за: 01:50 мин.
Арестуваните украинци за отвличане остават в ареста Арестуваните украинци за отвличане остават в ареста
Чете се за: 01:32 мин.
Близо 20 000 души в Севлиево и шест села остават без вода Близо 20 000 души в Севлиево и шест села остават без вода
Чете се за: 03:02 мин.
Дряново след бедствието: Щети, мерки и нужда от подкрепа Дряново след бедствието: Щети, мерки и нужда от подкрепа
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната
ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Засилен трафик към София в последния почивен ден Засилен трафик към София в последния почивен ден
Чете се за: 00:42 мин.
Общество
Филмът „Мечтано приключение“ с награда на журито в Кан Филмът „Мечтано приключение“ с награда на журито в Кан
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Истории от Дома на ветераните на културата: Методи Савов, Христо Петров и Величко Хинов Истории от Дома на ветераните на културата: Методи Савов, Христо Петров и Величко Хинов
Чете се за: 05:07 мин.
Общество
Директорът на „Пожарна безопасност и защита на...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Доналд Тръмп: Споразумението с Иран още не е напълно договорено
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Близо 20 000 души в Севлиево и шест села остават без вода
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Дряново след бедствието: Щети, мерки и нужда от подкрепа
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ