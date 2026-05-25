Марчело Абонданца: Започваме да проявяваме идентичност

Марчело Абонданца остана доволен от представянето на българския национален отбор за жени по волейбол след първата контрола. Българките пречупиха Швеция с 3:1 гейма в контрола, която се изигра в зала „Христо Ботев“.

Пред БНТ селекционерът на „лъвиците“ смята, че те започват да проявяват идентичност.

„Много съм щастлив. Мисля, че започваме да се развиваме още повече и да проявяваме идентичност. Загубихме втория гейм поради липса на динамика, но след това се върнахме в мача и показахме истинското си лице. До края на подготвителния лагер трябва да работим много и обещавам, че ще дадем всичко от себе си“, сподели Абонанца.

