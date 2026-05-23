Локомотив Авиа заяви официално участие в Чаландж Къп

Волейболният отбор на Локомотив Авиа подаде официална заявка за участие в европейските клубни турнири.

"През новия сезон ще представяме България в турнира „Чалъндж“ и с нетърпение очакваме своето ново европейско предизвикателство. Жребият за надпреварата ще бъде изтеглен на 15 юли в Люксембург, когато ще стане ясен и първият ни съперник. В Европейската централа ще заявим нашата зала в ПУ, където да играем домакинските си срещи", написаха от тима в социалните мрежи.

"Предстоят вълнуващи мачове, нови емоции и нова възможност да защитим марката Локомотив на международната сцена. Очаквайте скоро и новини по селекцията на отбора", добавиха от пловдивския клуб.

Локомоив Авиа завърши на трето място в Националната волейболна лига през изминалия сезон.