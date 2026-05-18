Перуджа спечели Шампионска лига по волейбол

Перуджа спечели за втора поредна година Шампионска лига по волейбол, след като надигра категорично Заверче с 3:0 (29:27, 25:18, 25:15) във финала, изигран в Торино.

Италианският гранд стига до трети финал в историята си в най-престижния клубен турнир, като през 2017 година остава сребърен медалист. Сега обаче тимът затвърждава доминацията си с нов трофей и поредна силна кампания.

В първия гейм полският състав оказа най-сериозна съпротива, но Перуджа измъкна частта с 29:27 и след това напълно контролира срещата.

Най-резултатен за шампионите беше Уасим бен Тара с 24 точки, а Олех Плотницки и Роберто Русо добавиха съответно 12 и 10 точки.

Специален момент беляза и кариерата на ветерана Масимо Колачи, който не само вдигна третия си трофей от надпреварата, но беше обявен и за Най-полезен играч на Финалната четворка в Торино.

В мача за третото място Зираат Банк победи Проект Варшава с 3:2 (20:25, 25:23, 13:25, 25:23, 15:11), като турският тим спечели първия си медал в турнира.

Голямата звезда на срещата беше Нимир Абдел-Азиз, който реализира впечатляващите 36 точки.