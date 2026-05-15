Симеон Николов ще играе с Алекс Николов в Кучине Лубе (Чивитанова)

Братята Симеон Николов и Алекс Николов ще играят заедно в Кучине Лубе (Чивитанова) през новия сезон. Това съобщи баща им Владимир Николов в интервю за БНТ.





„Това е факт. Двамата ще играят заедно в Лубе догодина. Много се надявам, че така както успяха да играят в националния отбор, така ще им се получи и в клубния“, каза Владо Николов пред БНТ.



„С отбора на Лубе Алекс вече успя да изиграе три финала за четири години в първенството. Три път остана втори. Горещо се надявам, че двамата ще успеят да спечелят титлата“, добави Владимир Николов.

Той сподели и какво предстои за синовете му в близките седмици:

„Първото предизвикателство пред двамата е лятото с националния отбор. Освен VNL-ът, който започва втората седмица на юни, ни предстои домашно европейско първенство. В двата турнира трябва да се защитават резултатите от миналата година. Няма да е лесно, но пък ще бъде много интересно“, завърши Николов.

В момента Симеон Николов завършва сезона в руския Локомотив (Новосибирск), където треньор е Пламен Константинов. 208-сантиметровият ни разпределител е на полуфинал за Купата на Русия, където в събота ще играе с шампиона Динамо (Москва).

Лубе и Алекс Николов пък стигнаха до битката за титлата в Италия, където отстъпиха на Перуджа.