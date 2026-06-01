Петко Панайотов: Дебютният мач с мъжкия отбор е по-специален

Футболистът на ЦСКА Петко Панайотов дебютира за мъжкия национален отбор на България при поражението с 0:1 от Черна гора в приятелски мач, който се проведе в Пловдив. След срещата полузащитникът благодари за гласуваното му доверие да запише първи минути с представителния отбор на страната.

„Дебютният мач с мъжкия отбор е по-специален. Благодарен съм, че съм тук. Благодарим за подкрепата на хората, които дойдоха днес. Не си вкарахме положенията, изпуснахме доста. Те ни вкараха от една спорна ситуация и загубихме“, коментира полузащитникът.

„Всеки мач се излиза за да се побеждава, когато играеш за националния отбор. Не трябва да ни повлияе загубата тази вечер по никакъв начин. Ще се опитаме да спечелим следващия мач (срещу Молдова)“, добави талантът на ЦСКА.

„Атмосферата в състава беше нормална, чувствах че все едно съм бил доста време с останалите момчета от отбора. Щастлив съм, че направих своя дебют“, категоричен е Панайотов.

