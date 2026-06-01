Лукас Петков: Много съм благодарен, че имам възможността да играя за България

Често говорим за това, че България няма футболисти в топ 5 първенствата на Европа. И с пълно право. От новия сезон, макар и скромно, ще увеличим представителите си в най-силните шампионати с поне един, след като Лукас Петков и неговият Елфесберг успяха да се изкачат до Бундеслигата в Германия. И логично дойде време за шумни тържества.

"Празнувахме доста. Мисля, че 3 дни. Порадвахме се на стадиона, а после имаше някои официални изяви с хората от Елфесберг. После всички отидохме в Майорка и Ибиса и там беше доста забавно", сподели футболистът в интервю за БНТ.

Роденият в Бавария Петков, чийто дядо е от България, приключи сезона във Втора Бундеслига с 13 гола и 7 асистенци, като дори попадна в идеалния отбор на "Кикер" в един от кръговете. Лукас вече има известен опит в Бундеслигата, след като преди няколко сезона игра срещу най-силните германски отбори с екипа на Аугсбург -тим, срещу който ще се изправи през есента.

"За всеки офанзивен играч е много важно да вкарва и да асистира. Това беше един от най-силните сезони в кариерата ми. Доволен съм. Нямам търпение сега да срещна отново Аугсбург в Бундеслигата. И дано да продължа да вкарвам", допълни Петков.

Офанзивният играч знае към кого да се обърне за съвет. Добавя, че за него е удоволствие да бъде част от националния ни тим и дава прогноза, която се надяваме да се превърне в реалност още тази есен.

"Често се чувам с Илия Груев. В близък контакт сме. И не само с него. Говоря и с Фабиан Нюрнбергер. Той също игра в Бундеслигата. Мога да кажа, че имам енергия за още два мача в края на този сезон. Твърдя, че съм доста издържлив физически. Обичам и по-силовия футбол. Такъв е стилът ми. А и съм много благодарен, че имам възможността да играя за България. Искам да играя колкото се може повече. Що се касае за Лигата на нациите на есен, трябва да се опитаме да спечелим групата си. Защото трябва да сме в добра изходна позиция за евентуално класиране на европейското първенство през 2028", завърши Петков.

