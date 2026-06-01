БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата...
Чете се за: 01:35 мин.
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте...
Чете се за: 03:52 мин.
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не...
Чете се за: 02:35 мин.
Сигнали за бомби в училища и детски градини в няколко...
Чете се за: 01:52 мин.
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
Дъг Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България
Чете се за: 00:47 мин.
Днес ще бъде тествана системата BG-ALERT
Чете се за: 00:20 мин.
Жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лукас Петков: Много съм благодарен, че имам възможността да играя за България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Футболният национал на България коментира класирането на Елфесберг в Бундеслигата, отношенията си с Илия Груев и Фабиан Нюрнбергер и мачовете на България в Лигата на нациите.

Лукас Петков: Много съм благодарен, че имам възможността да играя за България
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Често говорим за това, че България няма футболисти в топ 5 първенствата на Европа. И с пълно право. От новия сезон, макар и скромно, ще увеличим представителите си в най-силните шампионати с поне един, след като Лукас Петков и неговият Елфесберг успяха да се изкачат до Бундеслигата в Германия. И логично дойде време за шумни тържества.

"Празнувахме доста. Мисля, че 3 дни. Порадвахме се на стадиона, а после имаше някои официални изяви с хората от Елфесберг. После всички отидохме в Майорка и Ибиса и там беше доста забавно", сподели футболистът в интервю за БНТ.

Роденият в Бавария Петков, чийто дядо е от България, приключи сезона във Втора Бундеслига с 13 гола и 7 асистенци, като дори попадна в идеалния отбор на "Кикер" в един от кръговете. Лукас вече има известен опит в Бундеслигата, след като преди няколко сезона игра срещу най-силните германски отбори с екипа на Аугсбург -тим, срещу който ще се изправи през есента.

"За всеки офанзивен играч е много важно да вкарва и да асистира. Това беше един от най-силните сезони в кариерата ми. Доволен съм. Нямам търпение сега да срещна отново Аугсбург в Бундеслигата. И дано да продължа да вкарвам", допълни Петков.

Офанзивният играч знае към кого да се обърне за съвет. Добавя, че за него е удоволствие да бъде част от националния ни тим и дава прогноза, която се надяваме да се превърне в реалност още тази есен.

"Често се чувам с Илия Груев. В близък контакт сме. И не само с него. Говоря и с Фабиан Нюрнбергер. Той също игра в Бундеслигата. Мога да кажа, че имам енергия за още два мача в края на този сезон. Твърдя, че съм доста издържлив физически. Обичам и по-силовия футбол. Такъв е стилът ми. А и съм много благодарен, че имам възможността да играя за България. Искам да играя колкото се може повече. Що се касае за Лигата на нациите на есен, трябва да се опитаме да спечелим групата си. Защото трябва да сме в добра изходна позиция за евентуално класиране на европейското първенство през 2028", завърши Петков.

Вижте целия обект във видеото.

#Лукас Петков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив
5
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно...
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си
6
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: Видео

Гледайте финалите на Beach Pro Tour Futures по БНТ 3
Гледайте финалите на Beach Pro Tour Futures по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
15031
Чете се за: 02:15 мин.
Бразилия изпрати своите герои към Мондиал 2026 с емоционално сбогуване в Рио Бразилия изпрати своите герои към Мондиал 2026 с емоционално сбогуване в Рио
Чете се за: 01:42 мин.
Спортни новини 02.06.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 02.06.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 02.06.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 02.06.2026 г., 06:30 ч.
Любомир Генчев: България може да спечели европейското по минифутбол Любомир Генчев: България може да спечели европейското по минифутбол
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
От "Прогресивна България" оттеглиха искането за дълга От "Прогресивна България" оттеглиха искането за дълга
Чете се за: 01:45 мин.
Икономика
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Актьори от Народния театър изпълниха 20-минутен рецитал в памет на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не съм...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Законът е еднакъв за всички и трябва да се уважава
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Задържаха стотици дози фентанил при акция в София, арестуван е и...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ