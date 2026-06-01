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Автобус към ада: Линия 666 се завръща в Полша

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Линията свързва Краков с живописния морски курорт "Хел"

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В Полша вече отново можете да се качите на емблематичния "Автобус към ада". Линия 666, която свързва Краков с живописния морски курорт "Хел", отново се завръща. Автобусната линия обхваща 12-часово пътуване, което преминава през много градове, включително столицата Варшава.

Преди три години консервативно религиозно движение оказа натиск върху транспортната компания да смени номера, който беше определен като "сатанистки". "Хел" в превод от английски означава "ад", което допълнително разпали страстите сред противниците на линия 666.

От автобусната компания обясняват, че това е просто маркетингов трик, а в самия Хел няма да попаднете в ада, а ще откриете красиви плажове и тюлени.

#курорт Хел #автобус 666 #КРАКОВ #Полша

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