Автобус към ада: Линия 666 се завръща в Полша

В Полша вече отново можете да се качите на емблематичния "Автобус към ада". Линия 666, която свързва Краков с живописния морски курорт "Хел", отново се завръща. Автобусната линия обхваща 12-часово пътуване, което преминава през много градове, включително столицата Варшава.

Преди три години консервативно религиозно движение оказа натиск върху транспортната компания да смени номера, който беше определен като "сатанистки". "Хел" в превод от английски означава "ад", което допълнително разпали страстите сред противниците на линия 666.

От автобусната компания обясняват, че това е просто маркетингов трик, а в самия Хел няма да попаднете в ада, а ще откриете красиви плажове и тюлени.