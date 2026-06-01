Здравко Димитров: Излизаме да спечелим двата мача за нашето самочувствие

Здравко Димитров сподели, че българският национален отбор излиза да спечели и двете предстоящи контроли срещу Черна гора и Молдова за неговото самочувствие. Футболистът на Амедспор коментира, че българите са пределно мотивирани за проверката с Черна гора, която ще стартира от 19:00 часа тази вечер на стадион „Христо Ботев“ и ще може да бъде наблюдавана в ефира на БНТ 3. Студийната ни програма започва с половин час по-рано.

„Ще излезем да спечелим и двата мача за нашето самочувствие и лицето на националния отбор. Независимо от това, че са приятелски, все пак излизаш да защитаваш националната фланелка на България. Всеки ще даде максимума, надявам се и двата мача да се вземат, защото всички са на 100% мотивирани“, лаконичен бе Димитров.

