Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са готови да защитават интересите си

Напрежението около незаконния град край Варна се засилва. Живеещите там, които разполагат с документи за собственост, се организират, за да защитят интересите си. Междувременно от варненската дирекция за строителен надзор потвърдиха, че и при тях има постъпили сигнали за незаконна сеч и строителство, и то още преди 2 години. Те са изпратени на Община Варна и район "Приморски". Неясен остава и въпросът на кого са плащали ток и вода живеещите в комплекса.

Изясняването на въпроса за незаконната инфраструктура е едно доста важно парче от пъзела, което ще покаже по какъв начин комплексът се е снабдявал с ток и вода, тъй като хората показват бележки за платени сметки. Най-вероятно снабдяването е ставало чрез изграждане на вътрешна мрежа, допусна директорът на строителния надзор във Варна инж. Кирил Москов.

Една или три са сградите, които имат партидни номера за вода, една или няколко от тях е възможно да бъдат използвани като източник за водоснабдяване. Друга бивша почивна база, пък има трафопост, който би могъл да снабдява целия район с ток. Инж. Москов потвърди, че проблемът за тока и водата е в компетенциите на двете дружества, а цялостния проблем трябва да бъде решен от Община Варна.

инж. Кирил Москов, директор РДНСК – Варна: "Предвид констатациите сме изпратили писмо, с което сме уведомили компетентния орган – Община Варна, че строежите, които се реализират в различна степенност, са от ниска категория, компетентност на тях. Имаме сигнали от граждани, имаме сигнали от различни институции, които също винаги сме ги проверявали и съответно сме уведомявали компетентния орган – Община Варна."

Предстои подаването и на още сигнали. Този път от страна на живеещите тук. Клиентите заедно с корпорация КУБ смятат да се организират и заедно – инвеститор и купувачи, да защитават своите интереси, евентуално срещу идеята и решението за разрушаване на сградите.

Александър Александров – собственик на имот: "При закупуването на имота, документите, които ми бяха представени, включително удостоверението за търпимост, бяха абсолютно редовни и абсолютно легални. Има издадени удостоверения за административен адрес, което означава, че всички тези хора са отишли в полицията, регистрирали се и полицията е потвърдила наличието на тези сгради. В Община Варна има заявено сметосъбиране за района." Стефан Железов – собственик на имот: "Проверил съм в Агенцията по вписванията, там има дълга история – имотът е стар и там няма никакви притеснения по отношение на този комплекс. Не може да е държавата в момента да си затваря очите, че всичко това не е имало възможност да възникне без активното участие на държавните органи."

Въпросите по случая все още са повече от отговорите. Когато съберем всички възможни отговори, може би ще разберем и най-важното – кой е отговорен за това, което се е случило и продължава да се случва.

