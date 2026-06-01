БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

НЕЗАКОННИЯТ ГРАД КРАЙ ВАРНА

Жители на незаконния град край Варна искат среща с кмета Благомир Коцев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:02 мин.
Запази

Собственици на имоти настояват за отговори защо домовете им са обявени за незаконни, въпреки наличието на документи

Жители на незаконния град край Варна искат среща с кмета Благомир Коцев
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Темата за незаконния комплекс край Варна продължава да предизвиква обществен интерес и множество коментари. Семейства, които живеят в имотите, настояват за среща с кмета на Варна Благомир Коцев и търсят отговори на въпросите си относно статута на домовете им.

Хората твърдят, че разполагат с нотариални актове, плащали са данъци, сметки за електроенергия и вода, а някои от тях имат и лични карти, издадени на съответните адреси. В същото време позицията на общинската администрация остава непроменена – строежите са незаконни и подлежат на премахване.

В местността "Баба Алено" екипът ни разговаря с Павел – един от живеещите в комплекса. По думите му страхът от негативни реакции е една от причините малко хора да застанат публично пред медиите:

"Това вече е петото интервю. Жителите излизаха редовно за интервюта. И мисля, че едната от причините защо днес няма хора, е защото има доста страшни отговори от България в медиите или във Фейсбук, че трябва да разрушат всичко тук, че украинците се виновни за всички беди в България, че трябва да си заминават в Украйна…"

Той допълни, че дори български граждани, живеещи в комплекса, не са получили подкрепа в общественото пространство:

"Особено това, вчера излизаха българи, жители на комплекса от български произход и видях, че те също не получиха подкрепа от сънародниците, че те са виновни в това, за да стане тази беда."

Жителите са подготвили редица въпроси, които искат да зададат на кмета на Варна по време на очакваната среща. Първият въпрос е свързан със статута на имотите и документите, които собствениците притежават.

"Ако моят дом е бил вписан в кадастъра, имал е удостоверение за търпимост, нотариален акт и за него са били плащани данъци, как аз, като обикновен купувач, трябва да разбера, че държавата го счита за незаконен."

Друг въпрос засяга действията на администрацията през последните години:

"Ако обектите са били толкова очевидно незаконни, защо администрацията на Варна през януари 2025 г. е разрешила изработване на ПУП на тази територия."

Сред поставените въпроси е и този за издаваните удостоверения за търпимост:

"Защо държавните органи са издавали удостоверение за търпимост, ако сега се твърди, че основанията за тяхното издаване са били недостоверни."

Собствениците поставят под съмнение и начина, по който имотите са били вписвани и продавани:

"Защо обектите са били вписани в кадастъра и по тях са се извършвали сделки чак до май тази година, ако властите са ги считали за незаконни."

Друг основен въпрос е как купувачите е трябвало да разберат, че има проблем с имотите:

"По какъв начин един обикновен купувач е трябвало да разбере, че има проблем с имота, след като той е бил вписан в кадастъра, имало е нотариално оформяне документи и за него са били приемани данъци."

Жителите искат гаранции, че няма да бъдат единствените, които ще понесат последствията:

"Гарантира ли общината, че добросъвестни собственици няма да станат единствените, които ще понесат последиците от грешки на администрацията."

Сред въпросите е и възможността за компенсации:

"Ако се установи, че нарушенията са били допуснати от държавни органи или отделни длъжностни лица, предвиждат ли се компенсации за собствениците."

Хората настояват за обяснение и защо години наред са били приемани данъци и такси за тези имоти:

"Защо общината в продължение на години е приемала данъци и такси на тези обекти, а сега поставя под съмнение техния статут."

Неясно остава и бъдещето на закупените вече къщи. По-късно днес е насрочена среща между собствениците, инвеститорите и техните юристи. Ако бъдат предприети действия срещу тях, живеещите в комплекса са готови да търсят правата си по съдебен път.

Вижте още в прякото включване на Даниела Цекова

#незаконният град #незаконен град край Варна #незаконен град #незаконни сгради

Водещи новини

Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Жители на незаконния град край Варна искат среща с кмета Благомир Коцев Жители на незаконния град край Варна искат среща с кмета Благомир Коцев
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Времето през юни: Температури от 8 до 37 градуса, астрономическото лято настъпва на 21 юни Времето през юни: Температури от 8 до 37 градуса, астрономическото лято настъпва на 21 юни
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
"Синя" Луна наблюдаваха в Атина (СНИМКИ и ВИДЕО) "Синя" Луна наблюдаваха в Атина (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
По света
В памет на героите: Митинг-заря за 150-годишнината от подвига на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Министърът на правосъдието Николай Найденов: Има сигнал срещу...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Мечки все по-често слизат край населени места в Благоевградско
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
На 1 юни – преди обяд слънчево, следобед с валежи и гръмотевици
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ