Жители на незаконния град край Варна искат среща с кмета Благомир Коцев
Собственици на имоти настояват за отговори защо домовете им са обявени за незаконни, въпреки наличието на документи
Темата за незаконния комплекс край Варна продължава да предизвиква обществен интерес и множество коментари. Семейства, които живеят в имотите, настояват за среща с кмета на Варна Благомир Коцев и търсят отговори на въпросите си относно статута на домовете им.
Хората твърдят, че разполагат с нотариални актове, плащали са данъци, сметки за електроенергия и вода, а някои от тях имат и лични карти, издадени на съответните адреси. В същото време позицията на общинската администрация остава непроменена – строежите са незаконни и подлежат на премахване.
В местността "Баба Алено" екипът ни разговаря с Павел – един от живеещите в комплекса. По думите му страхът от негативни реакции е една от причините малко хора да застанат публично пред медиите:
"Това вече е петото интервю. Жителите излизаха редовно за интервюта. И мисля, че едната от причините защо днес няма хора, е защото има доста страшни отговори от България в медиите или във Фейсбук, че трябва да разрушат всичко тук, че украинците се виновни за всички беди в България, че трябва да си заминават в Украйна…"
Той допълни, че дори български граждани, живеещи в комплекса, не са получили подкрепа в общественото пространство:
"Особено това, вчера излизаха българи, жители на комплекса от български произход и видях, че те също не получиха подкрепа от сънародниците, че те са виновни в това, за да стане тази беда."
Жителите са подготвили редица въпроси, които искат да зададат на кмета на Варна по време на очакваната среща. Първият въпрос е свързан със статута на имотите и документите, които собствениците притежават.
"Ако моят дом е бил вписан в кадастъра, имал е удостоверение за търпимост, нотариален акт и за него са били плащани данъци, как аз, като обикновен купувач, трябва да разбера, че държавата го счита за незаконен."
Друг въпрос засяга действията на администрацията през последните години:
"Ако обектите са били толкова очевидно незаконни, защо администрацията на Варна през януари 2025 г. е разрешила изработване на ПУП на тази територия."
Сред поставените въпроси е и този за издаваните удостоверения за търпимост:
"Защо държавните органи са издавали удостоверение за търпимост, ако сега се твърди, че основанията за тяхното издаване са били недостоверни."
Собствениците поставят под съмнение и начина, по който имотите са били вписвани и продавани:
"Защо обектите са били вписани в кадастъра и по тях са се извършвали сделки чак до май тази година, ако властите са ги считали за незаконни."
Друг основен въпрос е как купувачите е трябвало да разберат, че има проблем с имотите:
"По какъв начин един обикновен купувач е трябвало да разбере, че има проблем с имота, след като той е бил вписан в кадастъра, имало е нотариално оформяне документи и за него са били приемани данъци."
Жителите искат гаранции, че няма да бъдат единствените, които ще понесат последствията:
"Гарантира ли общината, че добросъвестни собственици няма да станат единствените, които ще понесат последиците от грешки на администрацията."
Сред въпросите е и възможността за компенсации:
"Ако се установи, че нарушенията са били допуснати от държавни органи или отделни длъжностни лица, предвиждат ли се компенсации за собствениците."
Хората настояват за обяснение и защо години наред са били приемани данъци и такси за тези имоти:
"Защо общината в продължение на години е приемала данъци и такси на тези обекти, а сега поставя под съмнение техния статут."
Неясно остава и бъдещето на закупените вече къщи. По-късно днес е насрочена среща между собствениците, инвеститорите и техните юристи. Ако бъдат предприети действия срещу тях, живеещите в комплекса са готови да търсят правата си по съдебен път.
Вижте още в прякото включване на Даниела Цекова