Министърът на правосъдието Николай Найденов: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск

Съществува сигнал, подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия. Това каза министърът на правосъдието Николай Найденов в първото си телевизионно интервю пред Иво Никодимов. Сигналът е бил адресиран до Инспектората, до министъра на правосъдието, до главния прокурор, но като че ли Инспекторатът не е реагирал на този сигнал, каза Найденов. Въпреки написаното в него, от Инспектората са го върнали като нередовен.

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Ако данните се окажат верни, които са изнесени в този сигнал, това ще означава най-малкото образуване на дисциплинарно производство, тъй като се съдържат и по-сериозни твърдения - за искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелитивния прокурор."

Министърът коментира и предложенията за промени в Закона за съдебната власт:

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Предложените от "Прогресивна България" промени са свързани с едно от изискванията на Конституцията, касаещо наличието на високи нравствени и професионални качества. Това изискване е абстрактно и тези качества не подлежат на цифрово измерение, но все пак трябва да се създадат достатъчно надеждни механизми, за да гарантират, че поне при встъпването на тези лица във ВСС, при процедурата за избора те притежават такива качества."

Според Николай Найденов, през последните 10 години антикорупционните органи в България са пример за непоследователно развитие и каквато и да е визия. Затова и се създава нова антикорупционна комисия с разследващи функции:

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Създаваме нова комисия, с различни процедури за избор, които гарантират нейната независимост, с хора, които, преди да бъдат назначени, ще бъдат подложени на съответните тестове за интегритет за тяхната лоялност и в крайна сметка ще има преходен период, в който тези функции ще бъдат осъществявани съвмество с органите, които досега са ги осъществявали - от една страна, за да се създаде капацитет, от друга страна да има взаимен контрол."

Правосъдният министър коментира и новината за преразглеждането на санкциите на Александър Манолев и санкциите по закона "Магницки" заради съмнение в обективността на данните, заради които санкциите са наложени.

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Подобни действия трябва да намерят място и в извършването на подобни проверки на национално ниво, така че ако действително има такива данни тези лица да понесат отговорност на национално ниво. И разбира се, ако няма такива данни, ако се окажат неверни, те да получат своеобразна реабилитация на накърненото си добро име."

