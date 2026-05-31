Няма замърсяване на въздуха край Стара Загора след пожара, унищожил 50 тона пластмаси

Въздухът в района на Стара Загора остава чист след големия пожар в базата за рециклиране на вторични суровини край село Хрищени. Хората от близките населени места бяха предпазени от обгазяване благодарение на посоката на вятъра, която отнесе дима встрани.

Огънят е окончателно изгасен, като днес на терен се извършва запръстяване с почва за елиминиране на скрити тлеещи огнища.

Огънят унищожи над 50 тона пластмаси и нанесе сериозни материални щети. Пламъците са обхванали балирани органични отпадъци, чието гасене е трудно, защото заради пресоването те задържат кислород и горят отвътре навън. Въпреки това опасност за здравето на хората няма, уверяват от институциите. А показателите на въздуха са в норма.

Калоян Дамянов, областен управител на Стара Загора: "През цялата нощ екипите са работили на терен. Ситуацията е напълно овладяна. Нямаме данни за завишаване на замърсеността на въздуха. Положението е под контрол."

Въпреки това мобилната лаборатория остава в квартал „Самара 3“ и ще продължи превантивния мониторинг през следващите 72 часа.

Все още не е ясна причината за възникването на огромния пожар. А съседния до склада обект се разминава по чудо от пламъците.

Симеон, собственик на съседен обект: "Всичко беше тръгнало много зверски да горят всички пластмаси, найлони, духаше надолу, на моменти тръгваше и към нас, почти бяхме на косъм. Извикахме наш приятел с багер да разчисти отдолу сухите треви да не тръгне към автоморгите." Комисар Стоян Колев, директор на РСПБЗН - Стара Загора: "Няколко фактора усложниха обстановката - вятъра, както и ниското налягане на водопроводната мрежа. Намерихме булдозер, който направи просеката, за да успеем тактически да отделим горяло от негоряло. Основната цел беше да не тръгне пожара извън пределите на тази база." "Щетите са огромни. 90% всичко е изгоряло, ще се мъчим да се възстановяваме - бавно, трудно."

СНИМКИ: БТА

Предстоят огледи от разследващите органи, образувано е и досъдебно производство.