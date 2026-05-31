БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със...
Чете се за: 01:37 мин.
Стилияна Николова взе златото във финала на бухалки на...
Чете се за: 01:20 мин.
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Чете се за: 06:25 мин.
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Чете се за: 08:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Париж посреща "Пари сен Жермен" след финала на Шампионската лига

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Запази

Близо 800 души са задържани, пострадали са над 50 полицаи, има и един загинал

Пари Сен Жермен, Париж
Снимка: БТА
Слушай новината

Бурна нощ във Франция, белязана от радост и насилие след победата на "Пари Сен Жермен" над "Арсенал" във финала на Шампионската лига снощи.

Близо 800 души са задържани при безредиците, които съпътстваха празненствата. Повече от 200 души са ранени, от които осем са в тежко състояние. Пострадали са и над 50 полицаи. Един човек е загинал, след като се блъснал с мотопеда си в бетонно заграждение.

Днес атмосферата в Париж отново е празнична - шампионите бяха посрещнати при засилени мерки за сигурност, преди да бъдат приети в Елисейския дворец от президента Еманюел Макрон.

Близо 100 000 посрещнаха шампионите от "Пари Сен Жермен" във френската столица. Но вместо парад по "Шанз-Елизе", те бяха приветствани на Марсово поле. Заради безредиците тази нощ властите издадоха пълна забрана за събиранията на емблематичния булевард, който се превърна в истинско бойно поле.

Лоран Нюнес, министър на вътрешните работи на Франция: "Ситуацията като цяло е под контрол. Имахме инциденти, които прераснаха в безредици и градско насилие, но бяха потушени от силите на реда."

Малко след финалния съдийски сигнал празничните фойерверки бяха заменени от сълзотворен газ, след като към полицаите полетяха предмети и започнаха вандалски актове. По данни на полицията по време на мача в района на "Шанз-Елизе" е имало около 5 хиляди души, преди хиляди други да се присъединят след края на срещата.

СНИМКИ:БТА

Нанесени са щети, но луксозните магазини са непокътнати, след като предвидливо бяха барикадирани. Над стадион "Парк де Пренс", където хиляди фенове проследиха мача на огромни екрани, са регистриани 150 опита за нахлуване от страна на провокатори. 31% повече са арестите в сравнение с миналата година, когато имаше подобни сцени след спечелването на същия трофей от ПСЖ. Значително увеличено е и полицейското присъствие - 22 хиляди служители, от които 8 хиляди само в Париж.

Властите определиха сблъсъците като абсолютно недопустими, остра реакция дойде и от крайната десница.

Марин льо Пен, председател на парламентарната група на "Национален сбор": "Само във Франция победата на футболен клуб може да предизвика безредици. Само във Франция всеки е принуден да се затвори вкъщи в победната вечер, за да избегне сблъсъци и насилие."

"И въпреки провокациите, еуфорията завладя Франция. "Нова звезда блести над Париж", написа в Екс френският президент Макрон, преди лично да приеме шампионите "Пари Сен Жермен".

Като истински герои в Лондон посрещнаха и останалия втори "Арсенал".

#втора титла # Пари Сен Жермен #безредици #посрещане #Париж

Последвайте ни

ТОП 24

Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
1
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
Стилияна Николова бе основният двигател на България на еврошампионата (ОБЗОР)
2
Стилияна Николова бе основният двигател на България на...
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над Арсенал
3
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над...
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да играем по най-добрия начин
4
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да...
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
5
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има...
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
6
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
4
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
6
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...

Още от: Регионални

Няма замърсяване на въздуха край Стара Загора след пожара, унищожил 50 тона пластмаси
Няма замърсяване на въздуха край Стара Загора след пожара, унищожил 50 тона пластмаси
Жители на община Септември протестираха срещу увеличението на такса "Смет" Жители на община Септември протестираха срещу увеличението на такса "Смет"
Чете се за: 01:05 мин.
През юни в София ще се провежда "Месец на детето - юни 2026" През юни в София ще се провежда "Месец на детето - юни 2026"
Чете се за: 02:30 мин.
Спортен празник за Деня на детето събра стотици деца в София Спортен празник за Деня на детето събра стотици деца в София
Чете се за: 01:40 мин.
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
7063
Чете се за: 00:42 мин.
Благотворително бягане - ден за борба с множествена склероза Благотворително бягане - ден за борба с множествена склероза
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Цените на храните на едро тръгнаха надолу, поевтиняват плодове и зеленчуци
Цените на храните на едро тръгнаха надолу, поевтиняват плодове и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Няма замърсяване на въздуха край Стара Загора след пожара, унищожил 50 тона пластмаси Няма замърсяване на въздуха край Стара Загора след пожара, унищожил 50 тона пластмаси
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Париж посреща "Пари сен Жермен" след финала на...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Техеран обяви, че няма да има споразумение с Вашингтон, ако не се...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
На Петдесетница: Патриарх Даниил отслужи литургия в "Св....
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ