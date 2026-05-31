Париж посреща "Пари сен Жермен" след финала на Шампионската лига

Бурна нощ във Франция, белязана от радост и насилие след победата на "Пари Сен Жермен" над "Арсенал" във финала на Шампионската лига снощи.

Близо 800 души са задържани при безредиците, които съпътстваха празненствата. Повече от 200 души са ранени, от които осем са в тежко състояние. Пострадали са и над 50 полицаи. Един човек е загинал, след като се блъснал с мотопеда си в бетонно заграждение.

Днес атмосферата в Париж отново е празнична - шампионите бяха посрещнати при засилени мерки за сигурност, преди да бъдат приети в Елисейския дворец от президента Еманюел Макрон.

Близо 100 000 посрещнаха шампионите от "Пари Сен Жермен" във френската столица. Но вместо парад по "Шанз-Елизе", те бяха приветствани на Марсово поле. Заради безредиците тази нощ властите издадоха пълна забрана за събиранията на емблематичния булевард, който се превърна в истинско бойно поле.

Лоран Нюнес, министър на вътрешните работи на Франция: "Ситуацията като цяло е под контрол. Имахме инциденти, които прераснаха в безредици и градско насилие, но бяха потушени от силите на реда."

Малко след финалния съдийски сигнал празничните фойерверки бяха заменени от сълзотворен газ, след като към полицаите полетяха предмети и започнаха вандалски актове. По данни на полицията по време на мача в района на "Шанз-Елизе" е имало около 5 хиляди души, преди хиляди други да се присъединят след края на срещата.

Нанесени са щети, но луксозните магазини са непокътнати, след като предвидливо бяха барикадирани. Над стадион "Парк де Пренс", където хиляди фенове проследиха мача на огромни екрани, са регистриани 150 опита за нахлуване от страна на провокатори. 31% повече са арестите в сравнение с миналата година, когато имаше подобни сцени след спечелването на същия трофей от ПСЖ. Значително увеличено е и полицейското присъствие - 22 хиляди служители, от които 8 хиляди само в Париж.

Властите определиха сблъсъците като абсолютно недопустими, остра реакция дойде и от крайната десница.

Марин льо Пен, председател на парламентарната група на "Национален сбор": "Само във Франция победата на футболен клуб може да предизвика безредици. Само във Франция всеки е принуден да се затвори вкъщи в победната вечер, за да избегне сблъсъци и насилие." "И въпреки провокациите, еуфорията завладя Франция. "Нова звезда блести над Париж", написа в Екс френският президент Макрон, преди лично да приеме шампионите "Пари Сен Жермен".

Като истински герои в Лондон посрещнаха и останалия втори "Арсенал".