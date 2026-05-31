Жители на община Септември протестираха срещу увеличението на такса "Смет"

Жители на община Септември излязоха на протест срещу драстичното увеличение на такса "Смет". Недоволните граждани настояват за промяна в налога и за повече информация относно начина, по който се изчислява новата такса.

Според протестиращите приетата от Общинския съвет методика предвижда домакинствата да заплащат по 37 евро на човек. На практика обаче получените суми са в пъти по-високи, коментират хората.

Освен срещу размера на таксата, жителите изразиха недоволство и от качеството на услугата по сметосъбиране. По думите им в редица населени места в общината около контейнерите продължават да се натрупват големи количества отпадъци.

В знак на протест гражданите затвориха за няколко минути движението по пътя от Велинград към автомагистрала "Тракия". Те заявиха, че очакват диалог с местната власт и конкретни отговори относно причините за увеличението на такса "Смет".