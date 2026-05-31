Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със сребро на лента

Стилияна Николова спечели сребърния медал във финала на лента на европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна.

Българката получи 28.750 точки (13.1, 7.950, 7.700). Така тя завършва шампионата с пет отличия - злато отборно и на финала на бухалки, както и сребро в многобоя и на финалите на топка и на лента.

Втората българка Ева Брезалиева също игра стабилно на лента и се класира шеста с 27.000 (11.5, 7.700, 7.800).

Европейска шампионка на лента стана шампионката в многобоя Даря Варфоломеев (Германия) с 30.000 точки, а трета е Мария Борисова (Русия) с 28.400.

По-късно днес са финалите на отделните уреди при ансамблите, където България ще участва само на този с пет топки. Надпреварата ще бъде излъчена пряко по БНТ 3 и ТУК.

До момента България има осем медала от шампионата (четири златни и четири сребърни). Златни отличия взеха Стилияна Николова на финала на бухалки, България в отборната надпревара при жените и при девойките, Сияна Алекова на обръч при девойките, а сребърни - Стилияна Николова е многобоя, на финалите на топка и на лента, както на Деа Емилова на финала на бухалки при девойките.