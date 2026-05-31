Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със сребро на лента

Българската грация впечатли със съчетанията си на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна.
Стилияна Николова спечели сребърния медал във финала на лента на европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна.
Българката получи 28.750 точки (13.1, 7.950, 7.700). Така тя завършва шампионата с пет отличия - злато отборно и на финала на бухалки, както и сребро в многобоя и на финалите на топка и на лента.
Втората българка Ева Брезалиева също игра стабилно на лента и се класира шеста с 27.000 (11.5, 7.700, 7.800).
Европейска шампионка на лента стана шампионката в многобоя Даря Варфоломеев (Германия) с 30.000 точки, а трета е Мария Борисова (Русия) с 28.400.
По-късно днес са финалите на отделните уреди при ансамблите, където България ще участва само на този с пет топки. Надпреварата ще бъде излъчена пряко по БНТ 3 и ТУК.
До момента България има осем медала от шампионата (четири златни и четири сребърни). Златни отличия взеха Стилияна Николова на финала на бухалки, България в отборната надпревара при жените и при девойките, Сияна Алекова на обръч при девойките, а сребърни - Стилияна Николова е многобоя, на финалите на топка и на лента, както на Деа Емилова на финала на бухалки при девойките.