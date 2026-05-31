Шампиони от Левски и ЦСКА застанаха рамо до рамо за децата на София

Чете се за: 03:25 мин.
Най-голямото детско изложение в България KIDS EXPO SOFIA 2026 зарадва стотици фенове на спорта.

Снимка: БГНЕС
Истински символичен момент беляза третия ден на KIDS EXPO SOFIA 2026 в центъра на столицата. Вечните съперници в спорта - Левски и ЦСКА - застанаха един до друг пред хиляди деца и семейства, обединени от спорта, шампионския дух и каузата за доброто, съобщиха организаторите.

В рамките на най-голямото детско изложение в България двата клуба демонстрираха пред посетителите своите шампионски трофеи и доказаха, че когато става дума за децата и добрия пример, спортът може да обединява, а не да разделя.

Хиляди посетители на KIDS EXPO SOFIA 2026 станаха свидетели и на впечатляващи шампионски демонстрации на едни от най-големите имена в българския бокс и бойни спортове. Под мотото "Не на насилието и агресията на улицата" своята обща кауза обединиха Боксов клуб "Левски", Българската федерация по бокс, MAX FIGHT и Лаута Арми.

На специално изграден ринг шампионите показаха своите колани, умения и послания към децата - спортът е сила, дисциплина и уважение, а не агресия.

В демонстрациите се включиха състезателите на БК "Левски" заедно с президента на клуба Виктор Недялков, президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински, представителите на Лаута Арми, MAX FIGHT в лицето на Любен Джубрилов, както и едни от най-популярните имена в бойните спортове у нас - Борислав Велев - Рой, Владимир Георгиев - Бикът, Йосиф Панов - Пепелянката, Ясен Радев, Кирил Георгиев, Кристиян Димитров, Роселин Бачевски, президентът и старши треньор на БК "Лаута Арми" Арман Хакобян, треньорът на клуба Димитър Кръстев и емблематичният треньор на БК "Левски" Владислав Георгиев. Кампанията подкрепи и председателят на Федерацията за адаптирана физическа активност FAPA България Слав Петков. На ринга бяха показани и шампионските колани на клубовете, които предизвикаха огромен интерес сред децата.

Боксьорите и спортните клубове се включиха и в голямата благотворителна кауза на KIDS EXPO SOFIA 2026 - събирането на средства за нова линейка за София. Шампионите призоваха всички посетители да потърсят шестте цветни дарителски кутии, разположени на различни точки в рамките на експото, и да подкрепят инициативата "Всяка една сирена спасява".

Още от сутринта огромна опашка се изви и пред шатрата на ЦСКА, където армейците донесоха Купата на България, спечелена преди броени дни. Стотици деца и родители се снимаха с трофея и се докоснаха до една от най-ценните награди в българския футбол.

KIDS EXPO SOFIA 2026 продължава до 1 юни включително с вход свободен на площада около храм-паметника "Св. Александър Невски".

