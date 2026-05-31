БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със...
Чете се за: 01:37 мин.
Стилияна Николова взе златото във финала на бухалки на...
Чете се за: 01:20 мин.
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Чете се за: 06:25 мин.
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Чете се за: 08:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Енчо Керязов: Спортът е най-добрата превенция срещу зависимостите при младите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Министърът на младежта и спорта говори пред "Арена спорт“ за приоритетите в мандата си, финансирането на федерациите, състоянието на спортните бази и подготовката за Олимпийските игри в Лос Анджелис

енчо керязов спортът добрата превенция зависимостите младите
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов определи борбата със зависимостите сред младите хора като една от най-важните задачи пред институциите. В интервю за "Арена спорт“ той подчерта, че спортът е най-силният инструмент за превенция срещу прекомерната употреба на електронни устройства, агресията и различните форми на зависимости.

"Знаем, че спортът е най-добрата превенция. Това трябва да бъде основен приоритет не само на Министерството на младежта и спорта, но и на цялата държава“, заяви Керязов.

Министърът призна, че е заварил редица натрупани проблеми в системата – от ниска мотивация сред служителите до напрежение в част от спортните федерации и незадоволително състояние на спортната инфраструктура. По думите му вече е направен вътрешен анализ, който ще послужи като основа за бъдещи промени.

Сред основните цели на ведомството е осигуряването на спокойствие за работа на спортните федерации и състезателите. Керязов подчерта, че подготовката на елитните спортисти за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година е сред ключовите приоритети.

"Нашите елитни спортисти са визитната картичка на България пред света. Те трябва да бъдат обезпечени финансово, организационно и с необходимите условия за подготовка и възстановяване“, каза министърът.

Той разкри още, че Министерството е предложило увеличение на средствата по програмата за спорт при деца, ученици и студенти – от 5 на 10 лева на участник, което би донесло близо 5 милиона лева допълнително финансиране за масовия спорт.

Керязов коментира и проблемите във федерациите по вдигане на тежести и шахмат, като подчерта необходимостта от по-ясни правила и по-сериозен контрол, без държавата да се намесва пряко в управлението на самите организации.

По отношение на домакинствата на големи международни събития министърът беше категоричен, че България има потенциал да привлича още престижни надпревари, като се посочи за пример изминалите три етапа от Джиро д'Италия 2026 в страната ни.

"България е показала, че може да организира големи спортни форуми и ние ще подкрепяме подобни инициативи“, заяви той.

Вижте цялото интервю с министъра на младежта и спорта във видеото.

#министър Енчо Керязов #"Арена спорт"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Финалите при ансамблите на европейското първенство по художествена гимнастика
1
НА ЖИВО: Финалите при ансамблите на европейското първенство по...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
2
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над Арсенал
3
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над...
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да играем по най-добрия начин
4
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да...
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
5
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
6
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
4
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
6
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...

Още от: Арена спорт

Георги Костадинов: Левски трябва да бъде неизменна част от европейските турнири
Георги Костадинов: Левски трябва да бъде неизменна част от европейските турнири
Христо Янев: Целта ми е да обединя цялата червена общност Христо Янев: Целта ми е да обединя цялата червена общност
Чете се за: 04:00 мин.
Христо Янев, Георги Костадинов и министър Енчо Керязов в „Арена спорт“ Христо Янев, Георги Костадинов и министър Енчо Керязов в „Арена спорт“
Чете се за: 01:07 мин.
Христо Янев пред БНТ: Боли ме също толкова, колкото и феновете след загубите от Левски Христо Янев пред БНТ: Боли ме също толкова, колкото и феновете след загубите от Левски
Чете се за: 02:07 мин.
17 май - празник на българския спорт, отбелязан с десетки инициативи в НСА 17 май - празник на българския спорт, отбелязан с десетки инициативи в НСА
Чете се за: 02:27 мин.
Стойко Сакалиев: ЦСКА няма право на колебания, а "Мачът на надеждата“ е кауза, която трябва да обедини всички Стойко Сакалиев: ЦСКА няма право на колебания, а "Мачът на надеждата“ е кауза, която трябва да обедини всички
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Цените на храните на едро тръгнаха надолу, поевтиняват плодове и зеленчуци
Цените на храните на едро тръгнаха надолу, поевтиняват плодове и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Сблъсъци след финала на Шампионската лига: 7 полицаи пострадаха при...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Мащабна полицейска акция в Благоевград: Проверки по улици, квартали...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ може да освободят 12 милиарда...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ