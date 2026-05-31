Енчо Керязов: Спортът е най-добрата превенция срещу зависимостите при младите

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов определи борбата със зависимостите сред младите хора като една от най-важните задачи пред институциите. В интервю за "Арена спорт“ той подчерта, че спортът е най-силният инструмент за превенция срещу прекомерната употреба на електронни устройства, агресията и различните форми на зависимости.

"Знаем, че спортът е най-добрата превенция. Това трябва да бъде основен приоритет не само на Министерството на младежта и спорта, но и на цялата държава“, заяви Керязов.

Министърът призна, че е заварил редица натрупани проблеми в системата – от ниска мотивация сред служителите до напрежение в част от спортните федерации и незадоволително състояние на спортната инфраструктура. По думите му вече е направен вътрешен анализ, който ще послужи като основа за бъдещи промени.

Сред основните цели на ведомството е осигуряването на спокойствие за работа на спортните федерации и състезателите. Керязов подчерта, че подготовката на елитните спортисти за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година е сред ключовите приоритети.

"Нашите елитни спортисти са визитната картичка на България пред света. Те трябва да бъдат обезпечени финансово, организационно и с необходимите условия за подготовка и възстановяване“, каза министърът.

Той разкри още, че Министерството е предложило увеличение на средствата по програмата за спорт при деца, ученици и студенти – от 5 на 10 лева на участник, което би донесло близо 5 милиона лева допълнително финансиране за масовия спорт.

Керязов коментира и проблемите във федерациите по вдигане на тежести и шахмат, като подчерта необходимостта от по-ясни правила и по-сериозен контрол, без държавата да се намесва пряко в управлението на самите организации.

По отношение на домакинствата на големи международни събития министърът беше категоричен, че България има потенциал да привлича още престижни надпревари, като се посочи за пример изминалите три етапа от Джиро д'Италия 2026 в страната ни.

"България е показала, че може да организира големи спортни форуми и ние ще подкрепяме подобни инициативи“, заяви той.

Вижте цялото интервю с министъра на младежта и спорта във видеото.