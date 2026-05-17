Стойко Сакалиев: ЦСКА няма право на колебания, а "Мачът на надеждата“ е кауза, която трябва да обедини всички

Бившият футболист на ЦСКА Стойко Сакалиев коментира актуалните теми около българския футбол и предстоящия "Мач на надеждата“ в интервю за предаването „Арена спорт“.

По отношение на Вечното дерби и представянето на "червените“ през сезона, Сакалиев не скри разочарованието си.

"За съжаление, тази година не беше от най-добрите за ЦСКА. Не успяхме да покажем това, което феновете очакват – постоянство, добра игра и желание за победа. Имаше моменти на приливи и отливи, което ни попречи да вземем максимума в ключовите мачове“, заяви той.

Според него четвъртото място в класирането не отговаря на стандартите на клуба.

"Това не е прилично за ЦСКА. Ако искаш да имаш модерен стадион и инфраструктура, трябва да имаш и отбор, който да отговаря на това ниво. Необходими са по-качествени футболисти, за да се върне клубът там, където му е мястото“, добави Сакалиев.

Той отличи Левски като напълно заслужен шампион.

"Това беше най-постоянният отбор през сезона. Веласкес успя да изгради колектив и да вдъхне увереност на играчите. Те нямаха право на грешки и се възползваха максимално от това“, коментира бившият нападател.

Относно финала за Купата на България, Сакалиев бе категоричен в избора си.

"Моят фаворит е ЦСКА. Един мач решава всичко - участие в Европа и трофей. Надявам се отборът да подходи максимално концентрирано и да постигне целта си“, каза той.

Специално внимание Сакалиев отдели на благотворителния "Мач на надеждата“, който ще се проведе на 6 юни от 17:00 часа на стадион "Лазур“ в Бургас и ще бъде излъчен пряко в ефира на БНТ 3.

"Призовавам всички хора да дойдат и да подкрепят каузата. Това не е просто футболен мач – това е подкрепа за хората, които се борят с тежки заболявания. Всеки един от нас може да помогне. Градът е жаден за голям футбол. Последният път, когато стадионът беше пълен, беше преди много години. Сега имаме шанс отново да покажем, че Бургас е футболен град“, добави той.

Бившият национал подчерта, че участието в подобна инициатива е повече от спорт.

"Това е кауза, която трябва да обедини всички – не само футболните хора, а цялото общество. Надявам се стадионът да бъде пълен и заедно да помогнем на тези, които имат нужда“, завърши Стойко Сакалиев.

