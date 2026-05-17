Днес в 18.00 ч. във фоайето на "Пристигащи" на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026"

Дончо Донев: Левски напълно заслужено е шампион, ЦСКА рискува с фокуса върху Купата

Бившият национал коментира Вечното дерби, битката за Европа и очакванията към „сините“ в евротурнирите

Бившият футболист на Левски и ЦСКА Дончо Донев даде обширно интервю за предаването "Арена спорт“, в което анализира Вечното дерби, представянето на водещите отбори у нас и перспективите пред българските клубове.

Според него шампионската титла на Левски е напълно закономерна.

"За мен от доста време беше ясно, че Левски ще бъде шампион, защото показаха най-голямо постоянство. Играят с лекота и предлагат футбол, който се харесва на публиката. Съвсем нормално беше да спечелят и този мач“, заяви Донев.

Той подчерта, че дори след осигуряването на титлата „сините“ са запазили високо ниво на мотивация.

"Когато трупаш победи и показваш добра игра, това ти дава самочувствие. Отборът започва да играе по инерция, но зад това стоят много труд и постоянство“, добави бившият национал.

По отношение на ЦСКА Донев бе категоричен, че фокусът върху финала за Купата на България може да се окаже рискован.

"Нормално е вниманието да бъде насочено към този мач, защото той може да осигури участие в Европа. Но това е нож с две остриета – не бива да подценяваш нито един двубой, защото може да ти изиграе лоша шега“, коментира той.

В битката за местата, даващи право на участие в евротурнирите, Донев очаква размествания да няма.

"Мисля, че класирането ще се запази такова, каквото е в момента. ЦСКА 1948 има всички шансове да задържи второто място“, прогнозира той, като допълни, че "армейците“ са сериозно застрашени да останат извън Европа, ако не спечелят финала за Купата.

Бившият футболист обърна внимание и на представянето на Лудогорец, определяйки спада в играта като най-голямата изненада на сезона.

"Не толкова класирането, колкото играта им се влоши значително, особено през втория полусезон. Не мисля, че става дума за пренасищане, по-скоро отборът не успя да намери ритъма си“, каза Донев.

Относно бъдещето на Левски в европейските турнири той изрази умерен оптимизъм.

"Не виждам защо Левски да не може да победи потенциалните си съперници. Но трябва да изглежда по-различно от това, което показа в първенството. Това няма да е достатъчно за Европа“, подчерта той.

Донев е на мнение, че не се очаква мащабна селекция при „сините“, но е важно да бъдат запазени ключовите играчи.

"Не трябва да продават основните си футболисти. Нужни са три-четири класни попълнения и отборът ще изглежда по различен начин“, заяви той.

В края на разговора бившият национал коментира и натоварения календар на футболистите преди предстоящото Световно първенство.

"Това натоварване е нечовешко. Първенства, евротурнири, национални отбори – изисква се изключителен професионализъм, за да издържиш. Поздравления за всички играчи, които се справят с това“, завърши Дончо Донев.

Вижте цялото интервю във видеото!

#Дончо Донев #"Арена спорт"

