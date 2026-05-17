Спортният елит на България поздрави DARA

След триумфа на DARA и България в конкурса „Евровизия“, българският спорт се присъедини към еуфорията около големия успех. Клубове и спортни дейци поздравиха Дара за историческото първо място.

„Дара над всички! България над всички! Цял свят пее Бангаранга! Поздравления Дара! Исторически успех, с който всички се гордеем!“, написа в социалните мрежи легендата на българския футбол Христо Стоичков.

