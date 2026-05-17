Кметът на Пазарджик Петър Куленски: Целта е да се превърнем в европейски център за модерен петобой

За втора поредна година Пазарджик е домакин на кръг от Световната купа по модерен петобой. Пред БНТ кметът на града Петър Куленски сподели впечатленията си от състезанието и ползите за Пазарджик от него.

„Голямо предизвикателство. Радваме се, че за втора поредна година световният елит на петобоя е в Пазарджик. Това не е случайно. Пазарджик има традиции в модерния петобой – от 20 клуба в България, 5 са от Пазарджик. Голяма част от националния отбор е съставен именно от наши състезатели. Заедно с Федерацията по модерен петобой положихме големи усилия, за да можем да подобрим условията и да заслужим доверието на световната федерация да организираме едно от трите най-големи състезания за сезона в този спорт“, сподели пред БНТ Куленски.

Той сподели и дали Пазарджик може да се превърне в Национален център за модерен петобой.

„Не само Национален, но и европейски такъв. Получихме много висока оценка от президента на световната федерация, който е тук, както и от генералния секретар на федерацията. Това е, може би, единственото място в света, където и петте дисциплини се провеждат на едно място и зрителите, стоейки по трибуните, могат да ги наблюдават едновременно. Няма друго подобно място в света. Нашата амбиция е Пазарджик да се утвърди не само като център на тази Световна купа, но и тук да идват на подготовка национални отбори“, добави градоначалникът.

