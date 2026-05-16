Гледайте Световната купа по модерен петобой в Пазарджик по БНТ 3

Пет спорта, четири надпревари, три кръга, две дисциплини, една цел – победата.

Най-добрите състезатели на планетата по модерен петобой пристигат в Пазарджик, за да се борят за челното място в Световната купа.

Опитните герои се изправят срещу новите звезди, а битката помежду им предвещава много емоции за зрителите.

Българското участие бе представено от Тодор Михалев, който започна силно надпреварата и спечели фехтовката в своя полуфинал. Въпреки отличното начало обаче, националът ни не успя да достигне до финала, след като допусна грешка в дисциплината с препятствия и загуби ценни секунди.

Михалев завърши участието си във втория ден на състезанието, като остана извън финалната фаза, но показа потенциал и добра форма в отделните компоненти на надпреварата, което дава надежди за предстоящите му стартове през сезона.

Програма на преките предавания по БНТ 3:

Петък, 15 май: 14:00 ч., 17:00 ч. - полуфинали, жени

Събота, 16 май: 11:00 ч., 14:00 ч. - полуфинали, мъже

Неделя, 17 май: 10:00 ч. - финал жени, 14:00 ч. - финал, мъже

Стискайте палци на българските участници и гледайте Световната купа по модерен петобой пряко от Пазарджик от 15 до 17 май по БНТ 3!