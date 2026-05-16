БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте Световната купа по модерен петобой в Пазарджик по БНТ 3

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Гледайте Световната купа по модерен петобой от 15 до 17 май по БНТ 3!

гледайте световната купа модерен петобой пазарджик бнт
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пет спорта, четири надпревари, три кръга, две дисциплини, една цел – победата.

Най-добрите състезатели на планетата по модерен петобой пристигат в Пазарджик, за да се борят за челното място в Световната купа.

Опитните герои се изправят срещу новите звезди, а битката помежду им предвещава много емоции за зрителите.

Българското участие бе представено от Тодор Михалев, който започна силно надпреварата и спечели фехтовката в своя полуфинал. Въпреки отличното начало обаче, националът ни не успя да достигне до финала, след като допусна грешка в дисциплината с препятствия и загуби ценни секунди.

Михалев завърши участието си във втория ден на състезанието, като остана извън финалната фаза, но показа потенциал и добра форма в отделните компоненти на надпреварата, което дава надежди за предстоящите му стартове през сезона.

Програма на преките предавания по БНТ 3:

Петък, 15 май: 14:00 ч., 17:00 ч. - полуфинали, жени

Събота, 16 май: 11:00 ч., 14:00 ч. - полуфинали, мъже

Неделя, 17 май: 10:00 ч. - финал жени, 14:00 ч. - финал, мъже

Стискайте палци на българските участници и гледайте Световната купа по модерен петобой пряко от Пазарджик от 15 до 17 май по БНТ 3!

Свързани статии:

Президентът на Международната федерация Роб Стуул с отлична оценка за домакинството на Пазарджик на Световната купа по модерен петобой
Президентът на Международната федерация Роб Стуул с отлична оценка за домакинството на Пазарджик на Световната купа по модерен петобой
БНТ 3 излъчва полуфиналите и финалите на живо в петък, събота и...
Чете се за: 02:05 мин.
#Световна купа по модерен петобой в Пазарджик 2026 #Тодор Михалев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
1
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия...
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
2
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал "Надежда"
3
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал...
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
4
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
Гледайте Световната купа по модерен петобой в Пазарджик по БНТ 3
5
Гледайте Световната купа по модерен петобой в Пазарджик по БНТ 3
НА ЖИВО: Левски - ЦСКА - 2:0, Евертон Бала удвои от дузпа
6
НА ЖИВО: Левски - ЦСКА - 2:0, Евертон Бала удвои от дузпа

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
2
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
3
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
5
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
6
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"

Още от: Други спортове

Алекс Маркес над всички в спринта на Гран при на Каталуния
Алекс Маркес над всички в спринта на Гран при на Каталуния
Тодор Михалев: Загубих инерция на препятствията заради падането на халките, но дадох максимума от себе си Тодор Михалев: Загубих инерция на препятствията заради падането на халките, но дадох максимума от себе си
Чете се за: 02:37 мин.
Тодор Михалев отпадна на полуфиналите в Пазарджик въпреки победата във фехтовката Тодор Михалев отпадна на полуфиналите в Пазарджик въпреки победата във фехтовката
Чете се за: 01:22 мин.
Финал за Златислава Чуканова в Сърбия Финал за Златислава Чуканова в Сърбия
Чете се за: 00:47 мин.
Тодор Михалев спечели фехтовката на Световната купа в Пазарджик (ВИДЕО) Тодор Михалев спечели фехтовката на Световната купа в Пазарджик (ВИДЕО)
Чете се за: 01:30 мин.
Мерт Мустафов и Петко Саракостов ще спорят за бронз на Евро 2026 в Самоков Мерт Мустафов и Петко Саракостов ще спорят за бронз на Евро 2026 в Самоков
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с номер 12 на Евровизия тази вечер
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
DARA във фокуса на световните медии DARA във фокуса на световните медии
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Откриха тяло на мъж в района на хижа „Рудничар” във Витоша Откриха тяло на мъж в района на хижа „Рудничар” във Витоша
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026" DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Чете се за: 01:32 мин.
Криминално
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Джон Траволта изненадващо получи почетната награда „Златна...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Претърсиха стадион „Васил Левски" преди началото на...
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ