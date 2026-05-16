Тодор Михалев отпадна на полуфиналите в Пазарджик въпреки победата във фехтовката

Българинът завърши 14-и в група B, след като загуби ценни секунди в дисциплината с препятствия

Тодор Михалев не успя да се класира за финала на Световната купа по модерен петобой в Пазарджик, въпреки че спечели фехтовката в полуфинална група B.

Българинът започна отлично и оглави класирането след първата дисциплина с 250 точки и 25 победи. Това му даде сериозен аванс и отлична позиция в битката за място сред финалистите.

Повратният момент обаче дойде в дисциплината с препятствия. При преминаването на халките Михалев загуби баланс при протягане към втората халка, а падането му отне ценни секунди. Той завърши препятствията с 317 точки и време 42.81 секунди, което го смъкна сериозно в генералното класиране.

В крайна сметка Михалев остана 14-и в полуфинална група B с общ сбор от 1513 точки и не успя да продължи към финала, въпреки силното си начало и убедителния триумф във фехтовката.

Начело в класирането на групата завърши немецът Мориц Клинкер с 1555 точки, следван от турчина Къванч Тасърян с 1554 и египтянина Мохамед Ал Ашкар със същият сбор от пунктове.

#Световна купа по модерен петобой в Пазарджик 2026 # Тодор Михалев

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
