България с шестима финалисти след първия ден на Световната купа по спортна аеробика в Баку

Българските състезатели започнаха по отличен начин участието си на Световната купа по спортна аеробика в Баку, след като записаха поредица от силни резултати още в първия ден на квалификациите.

Най-добре от българите се представи Борислава Иванова, която зае третото място в пресявките при жените с оценка от 19.100 точки и си осигури място във финала в неделя.

При мъжете Александър Мишинков също продължава битката за отличията. Националът завърши четвърти в квалификациите с резултат от 18.800 точки и намери място сред финалистите.

Успешен беше денят и за младите български състезатели в съпътстващия международен турнир. При юношите Александър Благоев се класира за финала след четвърта позиция и оценка от 18.300 точки.

При девойките България беше представена от шест състезателки, като три от тях продължават към финалите. Стефани Лечева се нареди трета в квалификациите, Виктория Крушарска завърши шеста, а Неда Запрянова зае осмото място. Кристина Костова, Теодора Рибарова и Мария Вълчева останаха непосредствено под чертата и са съответно първа, втора и трета резерва.

Надпреварата в азербайджанската столица продължава в събота с втория ден от квалификациите, а финалите във всички категории са насрочени за неделя.

Любопитен акцент на турнира е завръщането на руските състезатели под националния флаг и с националния химн, като те доминираха в пресявките през първия състезателен ден.