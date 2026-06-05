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България с шестима финалисти след първия ден на Световната купа по спортна аеробика в Баку

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Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
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Борислава Иванова и Александър Мишинков намериха място сред най-добрите при мъжете и жените, а младите ни надежди също записаха силни резултати

България с шестима финалисти след първия ден на Световната купа по спортна аеробика в Баку
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Българските състезатели започнаха по отличен начин участието си на Световната купа по спортна аеробика в Баку, след като записаха поредица от силни резултати още в първия ден на квалификациите.

Най-добре от българите се представи Борислава Иванова, която зае третото място в пресявките при жените с оценка от 19.100 точки и си осигури място във финала в неделя.

При мъжете Александър Мишинков също продължава битката за отличията. Националът завърши четвърти в квалификациите с резултат от 18.800 точки и намери място сред финалистите.

Успешен беше денят и за младите български състезатели в съпътстващия международен турнир. При юношите Александър Благоев се класира за финала след четвърта позиция и оценка от 18.300 точки.

При девойките България беше представена от шест състезателки, като три от тях продължават към финалите. Стефани Лечева се нареди трета в квалификациите, Виктория Крушарска завърши шеста, а Неда Запрянова зае осмото място. Кристина Костова, Теодора Рибарова и Мария Вълчева останаха непосредствено под чертата и са съответно първа, втора и трета резерва.

Надпреварата в азербайджанската столица продължава в събота с втория ден от квалификациите, а финалите във всички категории са насрочени за неделя.

Любопитен акцент на турнира е завръщането на руските състезатели под националния флаг и с националния химн, като те доминираха в пресявките през първия състезателен ден.

#Световна купа по спортна гимнастика в Баку 2026

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