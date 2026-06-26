Ива Ереминова подобри класирането си и завърши седма на европейското първенство в Будапеща

Ива Ереминова завърши на седмо място във финала на дисциплината 1-метров трамплин на европейското първенство по скокове във вода за юноши и девойки в Будапеща.

Възпитаничката на треньора Георги Чобанов се класира за финала с осми резултат в пресявките, а в решаващата надпревара успя да подобри представянето си и да се придвижи с едно място напред в крайното класиране.

Българката изпълни по-успешно своята волна програма във финала и затвърди мястото си сред водещите състезателки в дисциплината на шампионата в унгарската столица.

Това е второ участие на Ереминова във финал на първенството, след като преди два дни тя завърши на девета позиция в надпреварата на кула.

За младата българска състезателка предстои още едно изпитание в Будапеща. В неделя тя ще се включи в състезанието на 3-метров трамплин, където ще преследва ново силно класиране.