БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Калояна Налбантова се класира за четвъртфиналите на турнир по бадминтон в САЩ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Българската бадминтонистка постигна втора поредна победа.

Калояна Налбантова
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Българката Калояна Налбантова записа втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF World Tour Super 300" във Фулъртън (САЩ) с награден фонд 250 хиляди долара.

Националката се наложи в оспорван двубой над представителката на домакините Ела Лин с 16:21, 21:16, 21:15 за 56 минути.

В решителния трети гейм след 10:10 Налбантова игра много силно, поведе с 15:11 и с 20:14 и без проблеми затвори мача.

В спор за място на полуфиналите възпитаничката на Стилиян Макарски ще играе срещу №8 в схемата Юн Шо Сун (Тайван).

Свързани статии:

Успешно начало за Калояна Налбантова на турнир по бадминтон в САЩ
Успешно начало за Калояна Налбантова на турнир по бадминтон в САЩ
Националката ни победи Анмол Карб (Индия) с 21:15, 21:15
Чете се за: 01:00 мин.
#Калояна Налбантова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Увеличават акциза върху цигарите още от август
3
Увеличават акциза върху цигарите още от август
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
4
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...
Шофьорът от катастрофата на АМ "Тракия": Направих всичко възможно да удържа камиона
5
Шофьорът от катастрофата на АМ "Тракия": Направих всичко...
Започна принудително изземване на язовир "Ахелой" (СНИМКИ)
6
Започна принудително изземване на язовир "Ахелой" (СНИМКИ)

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
6
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...

Още от: Други спортове

Себастиен Ожие води след първия етап на Рали Акрополис
Себастиен Ожие води след първия етап на Рали Акрополис
Володя Златев: Средствата, заложени в държавния бюджет може да не стигнат дори за изпълнение на спортния календар Володя Златев: Средствата, заложени в държавния бюджет може да не стигнат дори за изпълнение на спортния календар
Чете се за: 01:57 мин.
Елфин Еванс влиза като лидер в битката за победата на Рали Акрополис Елфин Еванс влиза като лидер в битката за победата на Рали Акрополис
Чете се за: 02:15 мин.
Спортни новини 25.06.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 25.06.2026 г., 20:50 ч.
Дамян Илиев се нареди сред най-добрите 15 в света на шампионата по спортна стрелба в Германия Дамян Илиев се нареди сред най-добрите 15 в света на шампионата по спортна стрелба в Германия
Чете се за: 00:57 мин.
Христо Илиев продължава впечатляващата си форма, завърши трети на силен турнир в Йерусалим Христо Илиев продължава впечатляващата си форма, завърши трети на силен турнир в Йерусалим
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол над автомобила си
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
След земетресенията във Венецуела: Загиналите са поне 235, продължава търсенето на оцелели След земетресенията във Венецуела: Загиналите са поне 235, продължава търсенето на оцелели
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Безводието в страната: Работна среща в Министерския съвет обсъжда проблема Безводието в страната: Работна среща в Министерския съвет обсъжда проблема
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Държавата си върна язовир „Ахелой“ след пет години незаконно ползване Държавата си върна язовир „Ахелой“ след пет години незаконно ползване
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Спряха евакуацията на кораби през Ормуз: Причината е атака срещу...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Данъците на краля: Крал Чарлз разкри колко налози плаща
Чете се за: 00:37 мин.
По света
СПЕЦИАЛНО: Охранител в училище се оказа педофил
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
След земетресенията във Венецуела: Има опасения за хиляди жертви
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ