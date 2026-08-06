Националите по бокс започнаха финалния етап от подготовката за европейското първенство в София

Националният отбор на България по бокс за мъже започна заключителния етап от подготовката си за европейското първенство, което ще се проведе от 15 до 26 септември в столичната "Асикс Арена“. Тимът, воден от старши треньора Жоел Арате и неговия помощник Валентин Поптолев, се събра в София след подготвителния лагер във вилно селище "Пирин“ край Камчия.

През следващия месец националите ще се готвят на базата в "Дианабад“, където ще проведат интензивен тренировъчен цикъл преди домакинството на най-престижния турнир на Стария континент.

Очаква се в следващите седмици към подготовката в София да се присъединят редица от най-добрите европейски боксьори, които също ще използват българската столица като последен етап от подготовката си за шампионата.

Европейското първенство ще бъде от ключово значение в олимпийския цикъл към Игрите в Лос Анджелис през 2028 година. Победителите в отделните категории ще спечелят по 800 точки за световната ранглиста – актив, който ще бъде от решаващо значение при разпределението на поставените състезатели в олимпийските квалификации, както и на самия олимпийски турнир.

С предстоящото домакинство София ще се превърне в център на европейския бокс, събирайки настоящите шампиони и най-големите надежди на континента в битката за престиж, ранкинг точки и предимство по пътя към Олимпийските игри.