Националите по бокс започнаха финалния етап от подготовката за европейското първенство в София

Българските боксьори се събраха на лагер в "Дианабад“, а столицата ще приеме елита на европейския бокс преди шампионата, който е ключов в битката за олимпийските квоти за Лос Анджелис 2028
Националният отбор на България по бокс за мъже започна заключителния етап от подготовката си за европейското първенство, което ще се проведе от 15 до 26 септември в столичната "Асикс Арена“. Тимът, воден от старши треньора Жоел Арате и неговия помощник Валентин Поптолев, се събра в София след подготвителния лагер във вилно селище "Пирин“ край Камчия.
През следващия месец националите ще се готвят на базата в "Дианабад“, където ще проведат интензивен тренировъчен цикъл преди домакинството на най-престижния турнир на Стария континент.
Очаква се в следващите седмици към подготовката в София да се присъединят редица от най-добрите европейски боксьори, които също ще използват българската столица като последен етап от подготовката си за шампионата.
Европейското първенство ще бъде от ключово значение в олимпийския цикъл към Игрите в Лос Анджелис през 2028 година. Победителите в отделните категории ще спечелят по 800 точки за световната ранглиста – актив, който ще бъде от решаващо значение при разпределението на поставените състезатели в олимпийските квалификации, както и на самия олимпийски турнир.
С предстоящото домакинство София ще се превърне в център на европейския бокс, събирайки настоящите шампиони и най-големите надежди на континента в битката за престиж, ранкинг точки и предимство по пътя към Олимпийските игри.