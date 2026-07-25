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Тайсън Фюри: Не съм убеден, че Джошуа има смелостта да се изправи срещу мен

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Спорт
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"Циганския крал“ продължи словесната война със своя сънародник, докато очакванията за дългоочаквания британски сблъсък нарастват

Тайсън Фюри: Не съм убеден, че Джошуа има смелостта да се изправи срещу мен
Снимка: AP Photo
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Тайсън Фюри отново разпали напрежението около евентуалния сблъсък с Антъни Джошуа, като постави под съмнение дали сънародникът му изобщо ще се съгласи на дългоочаквания британски боксов спектакъл.

Думите на "Циганския крал“ дойдоха след победата му над поляка Мариуш Вах с технически нокаут в седмия рунд на галавечер в Тайланд. След успеха Фюри заяви, че вече е изпълнил своята задача и сега очаква Джошуа да премине успешно през предстоящото си изпитание срещу Кристиан Пренга в Саудитска Арабия.

"Аз преминах през моя тест. Сега да видим дали той ще премине през своя. Най-големият въпрос е дали има смелостта да се изправи срещу мен. На стадиона на Тотнъм пред 70 000 души не намери куража да се качи на ринга след моята победа. Не съм убеден, че ще го направи и сега“, заяви Фюри.

Британецът допълни, че се надява още през следващата седмица да бъде подписано споразумение за следващия му двубой, но засега не знае къде ще се проведе той.

"Дали ще е в Лас Вегас, Ню Йорк, Лондон, Белфаст или дори тук, в Тайланд – предстои да разберем“, каза още световният шампион.

Фюри потвърди, че няма да присъства на мача на Джошуа в Джеда, тъй като след дългия подготвителен лагер възнамерява да се прибере при семейството си.

"Бях далеч от дома в продължение на месеци. Сега искам да се прибера при съпругата и децата си. Няма да пътувам до Саудитска Арабия“, обясни той.

Според британските медии евентуалният двубой между Фюри и Джошуа може да се състои по-късно през годината, като една от обсъжданите възможности е срещата да бъде организирана на "Уембли“ в необичаен часови пояс, за да достигне до максимално широка световна аудитория. Преди това обаче Антъни Джошуа трябва да се справи с Кристиан Пренга в завръщането си на ринга след тежката автомобилна катастрофа в Нигерия в края на миналата година.

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# Антъни Джошуа #Тайсън Фюри

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