Дейна Уайт: Знам къде ще се проведе мачът между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа

Президентът на Zuffa Boxing Дейна Уайт заяви, че вече знае къде ще се проведе дългоочакваният боксов сблъсък между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа. Макар официалното обявяване на мястото и датата все още да предстои, той разкри, че всички ключови договорки вече са направени.

"Ние сме хората, които уредиха всичко по този мач. Аз договорих мястото, затова знам къде ще бъде. В TKO осигурихме телевизионните права и свършихме цялата работа по организацията“, заяви Уайт пред Sky Sports.

През последните седмици се появиха информации, че двубоят може да се проведе в Съединените щати, въпреки желанието на промоутъра на Джошуа Еди Хърн срещата да бъде организирана във Великобритания.

Според Уайт обаче решаващият фактор ще бъде финансовият.

"В крайна сметка ще се отиде там, където са парите“, категоричен беше той.

Президентът на Zuffa Boxing отправи и сериозни критики към боксовите промоутъри, обвинявайки ги, че личните им интереси и его често възпрепятстват организирането на най-желаните двубои.

"Тази битка трябваше да се случи преди години. В бокса прекалено често егото на промоутърите е по-важно от самите мачове и от това феновете да получат това, което искат“, коментира Уайт.

Потенциалният двубой между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа е сред най-чаканите в световния бокс през последното десетилетие. Въпреки многобройните преговори и спекулации, двамата британски тежкоатлети така и не са се изправяли един срещу друг на професионалния ринг.