Тайсън Фюри прегази Мариуш Вах и направи нова крачка към мегасблъсък с Антъни Джошуа

Тайсън Фюри постигна убедителна победа над поляка Мариуш Вах, след като го принуди да се откаже в седмия рунд на галавечер в Тайланд. Британецът доминираше през целия двубой и записа успех с технически нокаут, с което се доближи още повече до дългоочаквания сблъсък с Антъни Джошуа.

38-годишният Фюри контролираше изцяло срещата на ринга в Max Muay Thai Stadium, като демонстрира разнообразие в стила си на боксиране, сменяйки стойката си и нанасяйки серия от точни удари. Още в началните рундове "Циганския крал“ диктуваше темпото, а с напредването на двубоя Вах все по-трудно намираше отговор.

След тежка серия от попадения в седмия рунд полякът се прибра видимо разклатен в своя ъгъл, където екипът му сигнализира, че не желае срещата да продължи. Това принуди рефера да прекрати двубоя и да отсъди победа за Фюри с технически нокаут.

След успеха британецът насочи вниманието си към евентуалния сблъсък с Антъни Джошуа, който първо трябва да победи Кристиан Пренга в Саудитска Арабия.

"Аз преминах през моето изпитание. Сега да видим дали Антъни Джошуа ще премине през своето. Най-големият тест обаче е дали има смелостта да се изправи срещу мен. Не съм убеден, че ще го направи“, заяви Фюри след края на срещата.

Британецът обясни, че двубоят с Вах е бил важен не само заради натрупването на рундове, но и заради възможността отново да влезе в състезателния ритъм.

"Исках да бъда активен. Не става дума само за бокса на ринга, а и за цялата атмосфера около една бойна седмица – пресконференциите, кантара, напрежението. Всичко това е част от подготовката“, коментира Фюри.

Въпреки поканата да присъства на двубоя между Джошуа и Пренга, Фюри обяви, че няма да пътува до Джеда.

"Бях далеч от семейството си през последните шест-седем месеца. След десетседмичен лагер и още четири месеца подготовка преди това, сега искам да се прибера при съпругата си Парис и децата ни“, каза още британецът.

Ако Антъни Джошуа също запише победа, двамата британски боксьори ще бъдат все по-близо до осъществяването на един от най-очакваните мачове в тежка категория през последните години.