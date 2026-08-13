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Антонио Дамянов открива българското участие на европейското първенство по бокс до 19 г.

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Спорт
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България участва с общо 8 боксьори на шампионата.

Антонио Дамянов открива българското участие на европейското първенство по бокс до 19 г.
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Антонио Дамянов ще открие българското участие на европейското първенство за младежи и девойки до 19 години. Шампионатът на Стария континент започва днес в сръбския град Лозница.

Талантът ни ще боксира в късната сесия на ринг Б. В категория до 60 килограма Дамянов ще се изправи срещу представителя на Беларус Микита Касацки. Двубоят е предвиден да се проведе около 19:15 часа.

България участва с общо 8 боксьори на шампионата. Националите ни са водени от треньорите Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов, а съдия на турнира ще бъде Ивелин Иванов.

Ето и програмата с първите мачове на родните таланти в Лозница:

На 13 август:

Антонио Дамянов (60 кг) – Микита Касацки (Беларус)

На 14 август:

Янко Илиев (55 кг) – Ислам Магомедов (Русия)

Владимир Давидов (65 кг) – Орел Кикис (Израел)

Максим Кирилов (70 кг) – Александрос Цапцис (Гърция)

Джан Фикрет (75 кг) – Бха Халаби (Израел)

На 15 август:

Октай Назифов (50 кг) – Денис Деменко (Украйна)

На 17 август:

Маргарита Парпулова (54 кг) – София Арлова (Беларус)/Ева Хългатян (Армения)

Никол Първанова (70 кг) – Атина Позиду (Гърция)/Евгения Зеленова (Русия)

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