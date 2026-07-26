Антъни Джошуа оцеля след два нокдауна и нокаутира Кристиан Пренга

Бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа постигна драматична победа над албанеца Кристиан Пренга, след като оцеля след два нокдауна в първия рунд и приключи двубоя с нокаут във втората част на боксовата галавечер в Джеда, Саудитска Арабия.

Срещата започна кошмарно за британеца. Още в първата минута Пренга го прати на пода с мощен ъперкът, а малко преди края на рунда Джошуа отново беше в нокдаун и изглеждаше близо до една от най-изненадващите загуби в кариерата си. Въпреки тежкото начало той успя да издържи до гонга и да се върне в двубоя.

Във втория рунд Джошуа промени изцяло тактиката си, започна да използва по-ефективно правия си удар и постепенно притисна съперника. След серия от тежки попадения британецът прати Пренга в нокаут, а реферът прекрати срещата при 2:43 минути от рунда.

„Това правят шампионите. Падаме, изправяме се отново и продължаваме да се борим. Така работи животът“, заяви Джошуа след двубоя.

36-годишният британец гледа уверено към дългоочаквания сблъсък със сънародника си Тайсън Фюри, който според последните информации е за по-късно през годината.