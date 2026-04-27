Тайсън Фюри и Антъни Джошуа се срещат на ринга през месец ноември

Сблъсъкът между двамата британци е факт.

Британските боксьори Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще се бият през ноември, обяви Турки Ал аш-Шейх, председател на Генералния орган за развлечения в Саудитска Арабия, на своята страница във Фейсбук.

„До моите приятели във Великобритания, това се случва. Споразумението е подписано“, написа той.

Вестник "Мирър" съобщава, че битката ще се проведе през ноември.

37-годишният Фюри има на професионалния ринг 35 победи (24 с нокаут), 2 загуби и 1 равенство. През януари 2025-а Фюри обяви оттеглянето си, но се завърна с победа над руснака Арсланбек Махмудов на 11 април тази година. От 2020 до 2024 година Фюри държеше световната титла на Световния боксов съвет (WBC), като я загуби през май 2024-а от украинеца Олександър Усик, срещу когото се беше бил два пъти преди това, претърпявайки две загуби. През 2015-а Фюри победи украинеца Владимир Кличко, за да спечели световните титли на Международната боксова федерация (IBF), Световната боксова асоциация (WBA) и Международната боксова организация (IBO). След това британецът пропусна две години и половина поради здравословни проблеми и проблеми с наркотиците.

36-годишният Джошуа е записал в кариерата си 29 победи (26 с нокаут) и 4 загуби. В последната си битка, на 19 декември 2025 година, британецът победи американския блогър Джейк Пол с нокаут в шестия рунд. Джошуа е бил носител на поясите на IBF, WBA, IBO и Световната боксова организация (WBO) в различни периоди. Джошуа също така загуби два пъти от Усик, след което направи серия от четири победи, преди да загуби от британеца Даниел Дюбоа през септември 2025-а за световната титла на IBF.

