БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
Чете се за: 03:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

Над 200 деца танцуваха „Bangaranga“ пред Арена Бургас в подкрепа на кандидатурата за „Евровизия 2027“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Запази
Над 200 деца танцуваха „Bangaranga“ пред Арена Бургас в подкрепа на кандидатурата за „Евровизия 2027“
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Над 200 деца от няколко танцови школи в Бургас се включиха в пъстър флашмоб пред зала "Арена" Бургас, посветен на победата на България на "Евровизия". Младите таланти изпълниха специална хореография на хита „Bangaranga“, превърнал се в символ на еуфорията около успеха. С много музика, танци и настроение децата и техните преподаватели застават зад идеята Бургас да бъде домакин на конкурса през 2027 година.

Заместник-кметът по културата на Община Бургас Диана Саватева обясни, че инициативата е начин градът да благодари на DARA за емоцията след победата на „Евровизия“.

„Това е нашият симпатичен начин да кажем „благодарим ти, DARA“, за емоцията, която донесе на всички ни, и да дадем знак, че Бургас е готов да организира мащабни събития.“

Тя припомни, че именно кметът Димитър Николов първи е предложил Бургас за домакин на „Евровизия 2027“.

По думите ѝ идеята за флашмоба е възникнала спонтанно след друго голямо международно събитие в града.

„Абсолютно импулсивно възникна идеята бързо да трансформираме нашия флашмоб от Джиро в млад флашмоб, който е по ритъма на „Bangaranga“.“

Саватева подчерта, че Бургас е град, който живее с музиката и танца.

„Бургас е град, който обича музиката. Бургас е град, който танцува.“

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.

#"Евровизия 2027" #Бургас

Водещи новини

Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за "Евровизия" 2027, но и ще се справи чудесно
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
София посреща официално DARA с парти на площад „Княз Александър I“ София посреща официално DARA с парти на площад „Княз Александър I“
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Константин Проданов: Мерките за дефицита са само началото Константин Проданов: Мерките за дефицита са само началото
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Започва обход и оглед на района около хижа "Рудничар", където беше открито тялото на млад мъж Започва обход и оглед на района около хижа "Рудничар", където беше открито тялото на млад мъж
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Владимир Димитров, ГДБОП: Измамниците от схемата с хранителни...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Столична община предприема засилени мерки за сигурност за DARA PARTY
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Розопроизводители се оплакват от лоша реколта, липса на работна...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Над 200 деца танцуваха „Bangaranga“ пред Арена Бургас в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ