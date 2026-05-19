Над 200 деца танцуваха „Bangaranga“ пред Арена Бургас в подкрепа на кандидатурата за „Евровизия 2027“

Над 200 деца от няколко танцови школи в Бургас се включиха в пъстър флашмоб пред зала "Арена" Бургас, посветен на победата на България на "Евровизия". Младите таланти изпълниха специална хореография на хита „Bangaranga“, превърнал се в символ на еуфорията около успеха. С много музика, танци и настроение децата и техните преподаватели застават зад идеята Бургас да бъде домакин на конкурса през 2027 година.

Заместник-кметът по културата на Община Бургас Диана Саватева обясни, че инициативата е начин градът да благодари на DARA за емоцията след победата на „Евровизия“.

„Това е нашият симпатичен начин да кажем „благодарим ти, DARA“, за емоцията, която донесе на всички ни, и да дадем знак, че Бургас е готов да организира мащабни събития.“

Тя припомни, че именно кметът Димитър Николов първи е предложил Бургас за домакин на „Евровизия 2027“.

По думите ѝ идеята за флашмоба е възникнала спонтанно след друго голямо международно събитие в града.

„Абсолютно импулсивно възникна идеята бързо да трансформираме нашия флашмоб от Джиро в млад флашмоб, който е по ритъма на „Bangaranga“.“

Саватева подчерта, че Бургас е град, който живее с музиката и танца.